شادي شاش: التليفزيون سرقني منذ 25 عاما.. فيديو وصور

حل الإعلامي شادي شاش المذيع ومقدم نشرات الأخبار فى قناة CBC Extra ضيفًا بموقع صدى البلد الإخباري، وتحدث عن بداية مشواره المهني الذي بدأ فى عام 1994 مع بداية ظهور قناة Nile tv الناطقة بالإنجليزية والفرنسية.



وتحدث عن قصة اختياره للعمل مذيعًا بالقناة الجديدة وقتها رغم دراسته العلوم الإدارية بأكاديمية السادات، ولكن إجادته التامة للتحدث بأكثر من لغة هي التي أهلته لذلك، فوقع اختيار الأستاذ حسن حامد عليه، ليقتحم مجال التليفزيون بديلًا عن مجالات دراسته عن إدارة المنشآت السياحية أو المالية.



وقال شاش: "لم أتخيل عملى فى التلفزيون رغم تواجدي به منذ طفولتي، فهو بمثابة منزلى الثاني، وقلت أدخل أجرب لحد ما تيجيلي وظيفة، ولكن التلفزيون سرقني على مدار 25 سنة، ومرجعنيش تانى.. مكنش فيه رهبة بحكم وقوفي خلف الكواليس باستمرار".



وعن أول وقوف أمام الكاميرا كمقدم نشرة إخبار، أكد أن الأمر كان فى منتهى السلاسة لأكثر من سبب، أولهم هو أن الإعلامي يعد نشرته ويقدمها، ويحضر عمليات المونتاج أيضًا، رغم سنه الصغير حيث كان فى بداية العقد الثاني، ولكن التجربة بإجمالها كانت جديرة بثقة المصريين المتابعين للغات، والجاليات الأجنبية المقيمة فى مصر وخارجها.



وتابع "شاش" حديثه قائلا: "أدركت بعد تجربتي أن العمل الإعلامي هو مستقبلي، وأننى سأواصل فيه طالما لدي المهارات والأدوات التى تؤهلنى لذلك، لأن تجربة الـ nile tv، ليس بها مكان للمجاملة على الهواء بالتحدث بالإنجليزية والفرنسية، كنا نتابع برامجنا بالكامل ونساند الآخرين، فالاختيار كان على أساس الكفاءة فى المقام الأول".



وأكد: "مازلت حتى الآن بعد 25 عامًا، على صداقة قوية بزملائي فى القناة، رغم اختلاف أماكن عملنا مع الوقت، ولكن العلاقة الطيبة التى بدأت مع ظهورنا، مستمرة حتى النهاية".