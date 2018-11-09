القومي لحقوق الإنسان يشرف على انتخابات الوفد



يذكر أن هناك 116 مرشحا يتنافسون على 50 مقعدا للهيئة العليا لحزب الوفد، و21 مرشحا على 5 مقاعد للسكرتارية.

أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان، في بيان اليوم الجمعة، إنه في إطار المشاركة السياسية، تم الدفع بفريق من المجلس مكون من 76 باحثا وباحثة، للإشراف وإدارة العملية الانتخابية لاختيار أعضاء الهيئة العليا والسكرتارية لحزب الوفد.وبدأ المجلس متابعة سير العملية الانتخابية بمرحلتي التصويت والفرز وإعلان النتائج، والتي بدأت في الثامنة صباحًا وتستمر على مدار اليوم.كان محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، رحب بطلب حزب الوفد، للإشراف على إدارة العملية الانتخابية، إيمانًا منه بدور الأحزاب في دعم الدولة التي تُعد بمثابة تتويج للديمقراطية واستكمال للمسئولية الواقعة على عاتق الدولة، مشيرًا إلى أن هذه الانتخابات بالرغم من طابعها المحلي إلا أنها تساعد على المشاركة في النهوض بالوطن والمواطن.