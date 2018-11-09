ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

القومي لحقوق الإنسان يشرف على انتخابات الوفد

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 03:20 م
صدى البلد
امانى نوار
أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان، في بيان اليوم الجمعة، إنه في إطار المشاركة السياسية، تم الدفع بفريق من المجلس مكون من 76 باحثا وباحثة، للإشراف وإدارة العملية الانتخابية لاختيار أعضاء الهيئة العليا والسكرتارية لحزب الوفد.

وبدأ المجلس متابعة سير العملية الانتخابية بمرحلتي التصويت والفرز وإعلان النتائج، والتي بدأت في الثامنة صباحًا وتستمر على مدار اليوم.

كان محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، رحب بطلب حزب الوفد، للإشراف على إدارة العملية الانتخابية، إيمانًا منه بدور الأحزاب في دعم الدولة التي تُعد بمثابة تتويج للديمقراطية واستكمال للمسئولية الواقعة على عاتق الدولة، مشيرًا إلى أن هذه الانتخابات بالرغم من طابعها المحلي إلا أنها تساعد على المشاركة في النهوض بالوطن والمواطن.

يذكر أن هناك 116 مرشحا يتنافسون على 50 مقعدا للهيئة العليا لحزب الوفد، و21 مرشحا على 5 مقاعد للسكرتارية.
loading...

ترشيحاتنا

مفاجأة مدوية تذهل السلطات البرازيلية بشأن حساب رونالدينهو البنكي

ناقد: الشعب التونسي يخشى تكرار أزمة مباراة مصر والجزائر.. فيديو

الـ Oversized والفرو أبرز اتجاهات موضة شتاء 2018.. صور

المستكاوي يوجه رسالة للاعبي الأهلي قبل مواجهة الترجي

وزير الشباب يرافق جماهير الأهلي على الطائرة المتجهة إلى تونس..فيديو وصور

كلوب: أداء ليفربول تأثر بالمقارنة مع الموسم الماضي

إضراب كلى فى أهم مطارات إسرائيل بعد غد.. صور

شوارع السعودية تغرق في مياه الأمطار.. فيديو

تعرف على أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة اليوم .. فيديو

18 عاما من العلاقات السرية بين إسرائيل ودولة عربية

إجراءات أمنية مشددة حول بعثة الأهلي في تونس

وليد سليمان والبدري.. من ينتصر اليوم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تشييع جثمان الإعلامية نادية صالح من مسجد مصطفى محمود .. صور

شاهد.. إطلالة عصرية كاجوال لـ روجينا فى المغرب

انطلاق معدات القاهرة والجيزة لمواجهة الأمطار المحتملة .. صور

ميريهان حسين تتألق بالكاروهات فى أحدث جلسة تصوير

مايا دياب بإطلالة غريبة في حفل Cartier Mirage

فيديو

أهداف الاهلى والترجي على مدار التاريخ.. فيديو
محامي: قانون النائب محمد فؤاد للأحوال الشخصية على مقاس الرجالة.. فيديو
انطلاق ماراثون انتخابات الهيئة العليا للوفد..أنصار المرشحين يوزعون ملصقات وأقلام على الناخبين..الرئيس الشرفى: نحن أمام عملية انتخابية نزيهة.. والطويل:عودة الوفد كحزب معارض بناء ضرورة.. صور وفيديو
ناقد: الشعب التونسي يخشى تكرار أزمة مباراة مصر والجزائر.. فيديو
تعرف على أهم ملامح العلاقات المصرية البحرينية..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من يفوز ببطولة أفريقيا ؟

من يفوز ببطولة أفريقيا ؟