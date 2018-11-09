سياسيون إسرائيليون: إدخال أموال قطر لـ حماس فشل لـ نتنياهو وليبرمان

ذكرت القناة الـ14 بالتلفزيون الإسرائيلى اليوم الجمعة ان عضو الكنيست والرئيس السابق للمجلس الإقليمي إشكول "حاييم يلين" انتقد، لسماح إسرائيل بإدخال التمويلات القطرية لحركة حماس عبر قطاع غزة.





وقال يلين: "ذهبت ملايين الدولارات إلى قطاع غزة مباشرة إلى منظمة حماس الإرهابية، متسائلا "هل هذه هي الطريقة التي تدير بها الحكومة الإسرائيلية أمن البلاد أم أنها تبيع سكان غلاف غزة مقابل الهدوء الذي لا يعرفه أحد هذا هو التخلي عنهم بعينه".





وفى نفس السياق اعتبر زعيم المعسكر الصهيوني آفي جباي أن صورة حقائب الأموال القطرية التي وصلت إلى حماس هي صورة مؤلمة للاستسلام والإذلال من دولة تدفع أموال لتمويل أنشطة حركة حماس الإرهابية مقابل أمن إسرائيل.



