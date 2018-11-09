تفاصيل واقعة اعتداء أولياء الأمور على مدرسة القناة الإعدادية بنات ببورسعيد.. مشاجرة بين طالبتين السبب.. والمديرة: لولا كاميرات المراقبة لضاع حقنا

مديرة المدرسة:
كاميرات المراقبة سهلت رصد الحادث ولولاها لضاع حقنا
برلماني:
برلماني:
ما شاهدت عليه المعلمين من حالة انهيار لحظة وصولي فاجعة كبيرة
نقيب المعلمين:
نقيب المعلمين:
يجب ردع كل من يتعدي علي العملية التعليمية ونجاح المدرسة في حماية 1500 طالبة عمل بطولي
كشف موقع صدى البلد، عن تفاصيل واقعة الاعتداء علي مدرسة القناة الإعدادية للبنات في بورسعيد من قبل عدد من أولياء الأمور والتي تباشر النيابة العامة تحقيقاتها مع المتهمين بعد البلاغ المقدم من أمن إدارة شرق التعليمية التابعة لها المدرسة.
القصة كما ترويها مديرة المدرسة عزة الشاعر، أنه أثناء اليوم الدراسي أبلغها الاشراف المدرسي بنشوب مشاجرة بين طالبتين بالمدرسة إحداهما بالصف الاول والأخري بالصف الثاني فوجهت بتسليمهما إلي مكتب التربية الاجتماعية للتحقيق في الواقعة.
وتكمل عزة الشاعر حديثها إلي صدى البلد: " توجهت عقب ذلك لمتابعة الامتحان التجريبي لطالبات الصف الثالث الاعدادى بالمبني البحري الجديد ومتابعة تنظيم عملية انصرافهم عقب الامتحان من البوابة البحرية للمدرسة نظرا لاستمرار اليوم الدراسي لطالبات الصفين الاول والثاني".
وأضافت: أثناء انصراف طالبات الصف الثالث سمعت صوت صراخ من المبنى الجنوبي للمدرسة وهو المبنى الرئيسي والمتواجد به مبني الإدارة فتوجهت مسرعة إليه للوقوف على سبب الصراخ وحالة الهرج، وعندما وصلت وجدت رجل بصحبته سيدتين و اخر بمفرده وكلاهما يهدد الطالبات والتعدى علي كل من يحاول منعهما لحماية الطالبات والأمر محتدم وغاية في الخطورة فخشيت إصابة اي طالبة".
وتابعت: "حاولت احتواء الغضب بمطالبة أولياء الأمور بالتواجد في حجرة التربية الاجتماعية أو التوجه لمكتبي إلا أنهم قاموا بالتعدى علي وتوجيه السباب لي بأبشع الالفاظ بالإضافة إلي التعدى علي المدرسات المتواجدات وكذا المدرسين، وطالبت أمن البوابة الرئيسية بغلق البوابة وبادرت بالاتصال بإدارة أمن المديرية وشرطة النجدة نظرا لعدم التمكن من السيطرة علي أولياء الأمور وخشية إصابة إحدى الطالبات".
وأكملت مديرة المدرسة: "وخلال الاحداث نجح عدد من المدرسين في احتجاز الرجلين وظلت السيدتين تسب المتواجدين مع التهديد بالانتقام من كل من اعترض طريقهم حتي وصلت النجدة ومامور ورئيس مباحث قسم شرطة العرب الواقعة فى نطاقه المدرسة وقتها لم اتمالك نفسي عقب التقاط الأنفاس بالنجاح في حماية الطالبات".
وتحدثت الشاعر: "عقب وصول الشرطة وصل النائب أحمد فرغلي عضو مجلس النواب الذي أبلغ عن طريق إحدى المدرسات بالواقعة ولم يتصور اي من الأطراف فداحة الواقعة التي تسببت في انهيار جميع العاملين إلا أن الكاميرات المتواجدة في كافة أنحاء المدرسة رصدت الواقعة منذ دخول أولياء الأمور حتي وصول الشرطة".
وتكمل عزة الشاعر: "عقب مشاهدة النائب أحمد فرغلي ومأمور القسم الواقعة اقتنعا بأن الواقعة ليست بالهينة وبدأت الاتصالات التصعيدية لإخطار الأجهزة المعنية يتقدمهم اللواء مدير أمن بورسعيد الذي أمر باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة بالإضافة إلي تكليف إدارة البحث الجنائي بتأمين المدرسة، وتم اصطحاب المتهمين إلي قسم الشرطة وحرر محضر رسمي بالواقعة واقر عدد من المعلمين بتفاصيل الواقعة وارفق اسطوانة مدمجة بالمحضر".
وقالت عزة الشاعر: "وخلال الاحداث وعقب اصطحاب المتهمين وصل علي الالفي نقيب المعلمين و الدكتور نبوى باهي وكيل الوزارة إلي المدرسة لتهدئة المعلمين و العاملين واجري نقيب المعلمين اتصالاته بمدير الأمن الذي التقي بعدد من الإدارة و العاملين بمكتبه بمديرية الأمن علي الفور وأكد اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة وعرض المتهمين علي النيابة العامة ".
وتباشر النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة واستمعت إلي مديرة المدرسة وقررت حبس المتهمين 4 ايام.
وفي ذات السياق استنكر البرلماني أحمد فرغلي عضو مجلس النواب الواقعة، مشير إلي ان الحالة التي وجد عليها مدرسين المدرسة و المديرة يصعب وصفها من الذعر و الهلع و البكاء، قائلا: "أجريت اتصالات بمدير أمن المحافظة و مدير المباحث الذي لم يتوانوا لحظة في الاستجابة و التفاعل بكل إيجابية مع الحدث ".
من جانبه استنكر علي الالفي نقيب المعلمين الحادث، لافتا إلى أنه عقد اجتماع مجلس إدارة طارئ للنقابة لبحث تداعيات الأحداث التي تشهدها المدارس في المرحلة الأخيرة من تهكم أولياء الأمور علي المعلمين والتعدى عليهم والتي كان آخرها واقعة المدرسة المذكورة.
وشدد الالفي علي أنه يجب اتخاذ إجراءات رادعة لحماية المعلمين والعاملين داخل الحقوق التعليمية بما يعود بالأمن و الأمان علي المعلم و الاداري و الطالب
وطالب نقيب المعلمين بضرورة تكثيف التواجد الأمني من قبل الداخلية علي المدارس خاصة في توقيتات المجموعات المدرسية مشدد علي أن نجاح إدارة المدرسة في حماية 1500 طالبة من الاعتداء عمل بطولي ومشرف.
ومازالت واقعة التعدى علي مدرسة القناة الإعدادية بنات هي الأبرز في ظل مشاكل العملية التعليمية المتعلقة بعلاقة ولي الامر بالمدرسة خلال العام الدراسي الجاري .
يذكر أن مدرسة القناة الإعدادية للبنات تعرضت منذ عدة أيام لاعتداء علي الإدارة و العاملين والطالبات من قبل عدد من أولياء الأمور نتاج شجار بين طالبتين وتم ضبط المتهمين و إحالتهم للنيابة العامة و التي أمرت بحبسهم علي ذمة التحقيقات.
كشف موقع صدى البلد، عن تفاصيل واقعة الاعتداء علي مدرسة القناة الإعدادية للبنات في بورسعيد من قبل عدد من أولياء الأمور والتي تباشر النيابة العامة تحقيقاتها مع المتهمين بعد البلاغ المقدم من أمن إدارة شرق التعليمية التابعة لها المدرسة.
القصة كما ترويها مديرة المدرسة عزة الشاعر، أنه أثناء اليوم الدراسي أبلغها الاشراف المدرسي بنشوب مشاجرة بين طالبتين بالمدرسة إحداهما بالصف الاول والأخري بالصف الثاني فوجهت بتسليمهما إلي مكتب التربية الاجتماعية للتحقيق في الواقعة.
وتكمل عزة الشاعر حديثها إلي صدى البلد: " توجهت عقب ذلك لمتابعة الامتحان التجريبي لطالبات الصف الثالث الاعدادى بالمبني البحري الجديد ومتابعة تنظيم عملية انصرافهم عقب الامتحان من البوابة البحرية للمدرسة نظرا لاستمرار اليوم الدراسي لطالبات الصفين الاول والثاني".
وأضافت: أثناء انصراف طالبات الصف الثالث سمعت صوت صراخ من المبنى الجنوبي للمدرسة وهو المبنى الرئيسي والمتواجد به مبني الإدارة فتوجهت مسرعة إليه للوقوف على سبب الصراخ وحالة الهرج، وعندما وصلت وجدت رجل بصحبته سيدتين و اخر بمفرده وكلاهما يهدد الطالبات والتعدى علي كل من يحاول منعهما لحماية الطالبات والأمر محتدم وغاية في الخطورة فخشيت إصابة اي طالبة".
وتابعت: "حاولت احتواء الغضب بمطالبة أولياء الأمور بالتواجد في حجرة التربية الاجتماعية أو التوجه لمكتبي إلا أنهم قاموا بالتعدى علي وتوجيه السباب لي بأبشع الالفاظ بالإضافة إلي التعدى علي المدرسات المتواجدات وكذا المدرسين، وطالبت أمن البوابة الرئيسية بغلق البوابة وبادرت بالاتصال بإدارة أمن المديرية وشرطة النجدة نظرا لعدم التمكن من السيطرة علي أولياء الأمور وخشية إصابة إحدى الطالبات".
وأكملت مديرة المدرسة: "وخلال الاحداث نجح عدد من المدرسين في احتجاز الرجلين وظلت السيدتين تسب المتواجدين مع التهديد بالانتقام من كل من اعترض طريقهم حتي وصلت النجدة ومامور ورئيس مباحث قسم شرطة العرب الواقعة فى نطاقه المدرسة وقتها لم اتمالك نفسي عقب التقاط الأنفاس بالنجاح في حماية الطالبات".
وتحدثت الشاعر: "عقب وصول الشرطة وصل النائب أحمد فرغلي عضو مجلس النواب الذي أبلغ عن طريق إحدى المدرسات بالواقعة ولم يتصور اي من الأطراف فداحة الواقعة التي تسببت في انهيار جميع العاملين إلا أن الكاميرات المتواجدة في كافة أنحاء المدرسة رصدت الواقعة منذ دخول أولياء الأمور حتي وصول الشرطة".
وتكمل عزة الشاعر: "عقب مشاهدة النائب أحمد فرغلي ومأمور القسم الواقعة اقتنعا بأن الواقعة ليست بالهينة وبدأت الاتصالات التصعيدية لإخطار الأجهزة المعنية يتقدمهم اللواء مدير أمن بورسعيد الذي أمر باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة بالإضافة إلي تكليف إدارة البحث الجنائي بتأمين المدرسة، وتم اصطحاب المتهمين إلي قسم الشرطة وحرر محضر رسمي بالواقعة واقر عدد من المعلمين بتفاصيل الواقعة وارفق اسطوانة مدمجة بالمحضر".
وقالت عزة الشاعر: "وخلال الاحداث وعقب اصطحاب المتهمين وصل علي الالفي نقيب المعلمين و الدكتور نبوى باهي وكيل الوزارة إلي المدرسة لتهدئة المعلمين و العاملين واجري نقيب المعلمين اتصالاته بمدير الأمن الذي التقي بعدد من الإدارة و العاملين بمكتبه بمديرية الأمن علي الفور وأكد اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة وعرض المتهمين علي النيابة العامة ".
وتباشر النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة واستمعت إلي مديرة المدرسة وقررت حبس المتهمين 4 ايام.
وفي ذات السياق استنكر البرلماني أحمد فرغلي عضو مجلس النواب الواقعة، مشير إلي ان الحالة التي وجد عليها مدرسين المدرسة و المديرة يصعب وصفها من الذعر و الهلع و البكاء، قائلا: "أجريت اتصالات بمدير أمن المحافظة و مدير المباحث الذي لم يتوانوا لحظة في الاستجابة و التفاعل بكل إيجابية مع الحدث ".
من جانبه استنكر علي الالفي نقيب المعلمين الحادث، لافتا إلى أنه عقد اجتماع مجلس إدارة طارئ للنقابة لبحث تداعيات الأحداث التي تشهدها المدارس في المرحلة الأخيرة من تهكم أولياء الأمور علي المعلمين والتعدى عليهم والتي كان آخرها واقعة المدرسة المذكورة.
وشدد الالفي علي أنه يجب اتخاذ إجراءات رادعة لحماية المعلمين والعاملين داخل الحقوق التعليمية بما يعود بالأمن و الأمان علي المعلم و الاداري و الطالب
وطالب نقيب المعلمين بضرورة تكثيف التواجد الأمني من قبل الداخلية علي المدارس خاصة في توقيتات المجموعات المدرسية مشدد علي أن نجاح إدارة المدرسة في حماية 1500 طالبة من الاعتداء عمل بطولي ومشرف.
ومازالت واقعة التعدى علي مدرسة القناة الإعدادية بنات هي الأبرز في ظل مشاكل العملية التعليمية المتعلقة بعلاقة ولي الامر بالمدرسة خلال العام الدراسي الجاري .
يذكر أن مدرسة القناة الإعدادية للبنات تعرضت منذ عدة أيام لاعتداء علي الإدارة و العاملين والطالبات من قبل عدد من أولياء الأمور نتاج شجار بين طالبتين وتم ضبط المتهمين و إحالتهم للنيابة العامة و التي أمرت بحبسهم علي ذمة التحقيقات.