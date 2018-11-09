تفاصيل واقعة اعتداء أولياء الأمور على مدرسة القناة الإعدادية بنات ببورسعيد.. مشاجرة بين طالبتين السبب.. والمديرة: لولا كاميرات المراقبة لضاع حقنا

مديرة المدرسة:

كاميرات المراقبة سهلت رصد الحادث ولولاها لضاع حقنا

برلماني:

ما شاهدت عليه المعلمين من حالة انهيار لحظة وصولي فاجعة كبيرة

نقيب المعلمين: