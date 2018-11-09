أهداف الاهلى والترجي على مدار التاريخ.. فيديو

قبل لقاء الأهلى والترجى التونسي الذى أقيم على ملعب برج العرب يوم الجمعة الماضي وانتهى بثلاثة أهداف للمارد الأحمر مقابل هدف، سجل الأهلي خلال مواجهاته مع الترجي 14 هدفا واستقبل 8 أهداف، ويتصدر محمد أبوتريكة وعبدالله السعيد قائمة الهدافين برصيد هدفين لكل منهما ثم هدف لكل من سيد عبد الحفيظ وفلافيو وأسامة حسني ومحمد فضل وأحمد فتحي والسيد حمدي وجدو ووليد سليمان ومؤمن زكريا وجون انطوي.





وبعد مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا التى أقيمت على استاد برج العرب يوم الجمعة الماضي، أصبح وليد سليمان هو هداف الأهلى فى اللقاءات التى تمت بين الفريقين برصيد ثلاثة أهداف.



