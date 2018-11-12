شادي شاش: هناك قنوات تقدم محتوى غير إعلامي .. فيديو وصور

تحدث الإعلامي شادي شاش عن ظهور بعض المؤسسات والقنوات الإعلامية، التى تقدم محتوى غير إعلامي وبعيد تمامًا عن القالب المطلوب، على الرغم من توافر عدد كبير من المنصات والتقنيات.





وقال شاش خلال ندوة صدى البلد إن هناك عددا كبيرا من القنوات والاستوديوهات بها الكثير من السلبيات، رغم أنه فى الماضي كان التلفزيون فى مبني ماسبيرو فقط، لم يكن يقدم أى مواد بها إسفاف أو استخفاف بعقول المشاهدين، حتى مع تقديم محتوى الترفيه.





وقال شاش: "مينفعش نقول أى كلام على الهوا، او نرغي كتير، ولا حتى التنظير، ده محدش اتعلموا من اللى طلعوا من ماسبيرو، مش دي وظيفة المذيع بالنسبة لي".





يذكر أن الإعلامي شادي شاش المذيع ومقدم نشرات الأخبار فى قناة CBC Extra حل ضيفًا بموقع صدى البلد الإخباري، وتحدث عن بداية مشواره المهني الذى يمتد لأكثر من عقدين من الزمان، فى العديد من المحطات الإعلامية الشهيرة فى القطاعى العام والخاص، وعن المهارات والأدوات المطلوبة لتؤهل الإعلامي ليكون كادرًا قويًا.



