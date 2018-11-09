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ديني

وزير الأوقاف: النبي أقام دولته على الحق والعدل والإنسانية.. فيديو

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 03:26 م
الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
أمل فوزي
قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أقام دولته على الحق والعدل والإنسانية، وسار الصحابة والخلفاء الراشدون من بعده على ذلك.

وأوضح «جمعة» خلال خطبة اليوم، بعنوان:« نبي الرحمة -صلى الله عليه وسلم- كما يجب أن نعرفه»، أنه ينبغي التشبه بصحابة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وبالصالحين ما لم نكن مثلهم، فقال الإمام الشافعي -رضي الله عنه-: «أُحِبُّ الصالِحينَ وَلَستُ مِنهُم لَعَلّي أَن أَنالَ بِهِم شَفاعَة وَأَكرَهُ مَن تِجارَتُهُ المَعاصي وَلَو كُنّا سَواءً في البِضاعَة».

وأضاف أنه جاء أحد المُذنبين المُخطئين الذين كانوا يترددون بخطئهم ليتوبوا عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أو ليُقام عليهم الحد، فقال أحدهم العنوه فما أكثر خطأه، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا تلعنوه، فوالله ما أعلمه إلا أنه يحب الله ورسوله»، وعندما سئل متى الساعة؟، فقال: «ماذا أعددت لها؟»، قال : أعددت لها حب الله وحب رسوله، فقال -صلى الله عليه وسلم-: «أنت مع من أحببت».

حضر صلاة الجمعة اليوم الموافق غرة شهر ربيع الأول ، لفيف من علماء الأزهر والأوقاف، والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة، وذلك بمسجد «سيدي أحمد بن عطاء الله السكندري» بمحافظة القاهرة.
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