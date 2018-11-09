قرعة الكونفدرالية .. الزمالك يواجه الفائز من بطلي تشاد وتوجو

أعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم كاف اليوم الجمعة نتائج قرعة النسخة الجديدة من مسابقة كأس الكونفدرالية الأفريقية والتى تشهد مشاركة الزمالك بداية من دور الـ32 للمسابقة .



ويستهل نادى الزمالك مشواره فى النسخة الجديدة من مسابقة كأس الكونفدرالية الأفريقية من دور الـ32 بمواجهة الفائز من القطن التشادي وجو ميدو بطل توجو.



وتقام مباريات الذهاب فى دور الـ32 أيام 14 و15 و16 ديسمبر المقبل، بينما ستقام مباراة العودة أحد أيام 21 و22 و23 من الشهر ذاته.