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محافظات

محافظ مطروح: إقامة مهرجان التمور للعام الرابع دليل على النهوض بصناعتها

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 05:33 م
صدى البلد
أيمن محمود
أكد اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح، أن انطلاق مهرجان التمور في واحة سيوة للعام الرابع هو دليل على التعاون الجاد الذي نصنعه من أجل مستقبل أفضل لتطوير تلك الصناعة الكبيرة، كما أنه خير وسيلة للمنافسة الجادة في تصنيع التمور.

وأضاف الغرابلي أنه سيتم دعم المزارع البسيط بواحة سيوة والاهتمام به باعتباره الأكثر أولوية بالرعاية والنهوض بوضعه الاقتصادى، مع تعظيم عائد إنتاجه وتطوير صناعة التمور والاستفادة من كافة الأنواع والكميات المنتجة وتنوع مخُرجاتها، بالإضافة إلى تحسين سلالات النخيل والحفاظ على المتميز منها.

جاء ذلك خلال ختام فعاليات المهرجان الدولي الرابع التمور تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بحضور الدكتور عزالدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى واللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد والدكتور أحمد طه ممثلا عن وزارة التجارة والصناعة والدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية للتمرد والابتكار الزراعي وممثلو المنظمات والمؤسسات المشاركة بالمهرجان وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بمطروح وسيوة.
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