رقصات الـ لا بيرل تأخذك إلى عالم آخر.. فيديو

عرض فضائية "CNNArabic" تقريرًا خاص بعروض رقصات الـ"لا بيرل" .



قال إليسا بترولو، مصممة الرقصات، أن حركات لا بيرل تختلف عن أي عرض آخر، حيث تتميز بالابتكار والتنوع عن الرقصات الأخرى.



وتابعت "بترولو" أن تلك العروض يشارك فيها الكثير من الجنسيات المختلف، الذين يمتلكون خلفيات متنوعة، حيث يستلهمون من بعضهم البعض، الأمر الذي يساعدهم على تقديم العروض التمثيلية الراقصة المختلفة التي تنقلك خلال مشاهدتها إلى عالم آخر من وحي الخيال.



من جانبه أشار كريغ بول سميث، المدرب الرئيسي، أنهم يقومون بعشرة عروض أسبوعية، للحفاظ على الأداء المرتفع للراقصين.

