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حوادث

ضبط عاطل بالدقهلية بحوزته بنادق آلية و140 طلقة

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 05:06 م
اللواء محمد حجى مدير
اللواء محمد حجى مدير امن الدقهلية
همت الحسينى
تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية، بتمكن مباحث نبروه من ضبط عاطل وبحوزته بنادق آلية وطلقات.

تشكل فريق بحث برئاسة المقدم على خضر، مفتش المباحث والرائد أحمد المهدى رئيس المباحث ومعاونه النقيب محمد على وتمكنوا من ضبط المتهم ويدعى عوض .ح .ي 38 عاما مقيم طلخا وبحوزته بنادق آلية وطبنجه و6 خزن إلى و140 طلقة.

كما تم ضبط 2500 ريال سعودى بحوزته و160 جنيها مصريا.
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