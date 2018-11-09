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ديني

خطيب الحرم المكي: يختار المرء مصيره إلى الهلاك أو النجاة بهذا الأمر

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 04:36 م
الحرم المكي
الحرم المكي
أمل فوزي
قال الشيخ الدكتور سعود بن إبراهيم الشريم، إمام وخطيب المسجد الحرام، إن الله سبحانه وتعالى أكرَمَ الإنسان بنِعَم عظيمة وآلاء عميمة، وفضّله على كثير ممن خلق تفضيلًا، ووهبه على سبيل الامتنان بيانًا يمتاز به عن غيره، ويبين به مراده ويحقق غايته.

وأوضح «الشريم» في خطبة الجمعة التي ألقاها اليوم بالمسجد الحرام، أنه قال تعالى: «الرَّحْمَنُ (1) عَلَّمَ الْقُرْآنَ (2) خَلَقَ الْإِنْسَانَ (3) عَلَّمَهُ الْبَيَانَ (4) » من سورة الرحمن، وما كان لمثل هذا البيان أن ينبثق من فؤاد الإنسان لولا أن جعل الله له لسانًا يحرك به الحروف، وشفتين يُتقن بهما مخارجها.

واستشهد بقوله تعالى: «أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ (8) وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ (9)» من سورة البلد ، منوهًا بأنه اللسان، جسم لحميّ بين فكيْ الإنسان، يظهر للملأ ما قد زوّره في نفسه من كلام، وتطلعهم على حجم ما يملكه من عقل بقدر ما يملكه من بيان، فاللسان رشاء القلب وبريده الناطق، وبه يختار المرء مصيره إما إلى هلاك وإما إلى نجاة، كيف لا والمصطفى صلى الله عليه وسلم هو من قال: "وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم". رواه أحمد والترمذي، اللسان سلاح ذو حدين، من أحسَنَ استعماله نال به ما يُحمد، ومن أساء استعماله عاد عليه بالحسرة والوبال.
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