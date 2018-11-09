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حوادث

مصرع شخص وإصابة 8 بينهم سوداني الجنسية فى انقلاب ميكروباص بمطروح

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 04:56 م
جثة - ارشيفية
جثة - ارشيفية
أيمن محمود
لقي شخص مصرعه، وأصيب ثمانية آخرون بينهم مواطن سوداني الجنسية في حادث انقلاب سيارة ميكروباص علي طريق مرسى مطروح النجيلة الدولي.

كان مستشفي النجيلة المركزي استقبل ظهر اليوم الجمعة، ثمانية مصابين، بينهم شخص يدعي صديق أبو بكر إبراهيم سوداني الجنسية ٢٢ سنة، حيث جاءت إصاباتهم ما بين كسور ورضوض وكدمات وساحات، كذلك تم استقبال محمد مسعود حسين عبد الهادي ٢٤ سنة من بني سويف جثة هامدة.

وتم التحفظ علي الجثة، وتحرير محضر بالواقعة، تمهيدا للعرض علي النيابة العامة.

كانت المدن الساحلية شهدت صباح اليوم أمطارا غزيرة، تسببت في ارتباك حالة المرور علي الطريق الدولي.
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