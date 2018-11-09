فى ذكرى ميلاد حمدي أحمد.. أغضب شادية على المسرح والسادات فى البرلمان

يحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان حمدى أحمد، والذى كان يعد واحدًا من أهم الفنانين التليفزيونيين والمسرحيين فى مصر، وكانت حياته مليئة بالأزمات.



فتعرض أحمد لأزمة شديدة مع الرئيس الراحل محمد أنور السادات أثناء عضويته فى مجلس الشعب كنائب عن مدينة بولاق، حيث اعترض على قرار الرئيس الأسبق فيما يخص بتجديد المنطقة وإخلائها من السكان بشكل أعتبره السادات غير لائق.



فيما كانت الأزمة الثانية فى حياته مع الفنانة الراحلة شادية، عندما اعترض على طول مدة تحية الجمهور لها خلال مسرحية ريا وسكينة، وهو ما أغضبها وجعلها تصر على رحيله من المسرحية، وحل الفنان احمد بدير بديلًا عنه.