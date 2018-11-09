آخرهم حمو بيكا ومجدي شطة.. موسيقيون ونقاد يبررون سبب انتشار الاغاني الهابطة .. ويطالبون الجهات المعنية بالتدخل لحماية المجتمع

سبب انتشار الاغانى الهابطة يرجع لانفصال الدولة عن الشارع

هانى شاكر يدخل ويلغى حفلات بيكا وشطة

امير كرارة يشيد بأغانى بيكا وشطة.. وايناس عز الدين تستنكرها

محمد صلاح الدين:

لماذا لا تخضع الاغانى والكليبات للرقابة مثل الفيلم السينمائى



انتشرت بشكل كبير اغانى المهرجانات الشعبية فى المجتمع المصرى ووصلت الى الدول العربية والاوروبية، ويوما بعد يوم تظهر فرق المهرجانات بلا صوت ولا مضمون ولا هدف وللاسف تنتشر اغانيهم بسرعة البرق ويحتلون التريند والأعلى مشاهدة والاستماع على مواقع التواصل الاجتماعى، وآخرهم مطربان يدعيان «حمو بيكا ومجدي شطة» واللذان قاما بمشاجرة على صفحات التواصل الاجتماعى ودعيا جمهورهما لحفلاتهما فى اماكن مختلفة.



وفى الملف التالى سنستعرض آراء النقاد والموسيقيين حول انتشار هؤلاء المطربين وسبب انتشار اغانيهم الهابطة.



شريف مدكور



علق المخرج والمنتج شريف مدكور، على انتشار الاغانى الهابطة ووصولها للاعلى مشاهدة والمعركة القائمة بين حمو بيكا ومجدي شطة قائلا: "إن الدولة والمثقفين وصناع الفن اصبحوا في عزلة حقيقية عن الشارع، وهذا خلق نجوم كتير من الشارع"، متابعا: "ليس بيكا وشطة فقط، لكن هناك علي قدورة، نور التوت، ميسو ميسرة، حودة بندق، مودي أمين، حودة ناصر، و أسماء اخرى كثيرة والقاسم المشترك فينهم الموزع فيجو".



وأضاف: الغناء ليس فقط المضرور بل ايضا فن الرقص وتحول الرقص الشرقى الى رقص جنسى فى المهرجانات والافراح الشعبية.



وطالب مندور، الدولة والرقابة بعمل مهرجانات وحفلات وأمسيات ثقافية.



الناقد محمد صلاح الدين



واستنكر الناقد محمد صلاح الدين، انتشار هذه النوعية من الأغاني في الفترة الأخيرة متسائلا: "أين دور الرقابة ؟، ولماذا يمر الفيلم السينمائي بمراحل رقابية كثيرة ولم يحدث ذلك في الكليب بالرغم أنه مثل الأفلام القصيرة.



وأضاف: أن الكليب أسرع ويصل للجمهور بسرعة البرق مثل الإعلانات ودخل كل البيوت من خلال الفضائيات فكيف لا يكون هناك رقابة عليه.



وأكمل: قائلا: "لابد أن يكون هناك رقابة داخلية على الفضائيات، وإن لم توجد فلابد أن تصدر الهيئة الوطنية للاعلام قرارات ضد تلك القنوات التي تروج لتلك النوعية من الكليبات"، مضيفا: "لابد من تغييير القوانين لكي يرتقى الفن بالمجتمع".



وتابع صلاح الدين: امس ظهر اوكا واورتيجا وغيرهم من الفرق واليوم ظهر بيكا وشطة واعتقد انها موضة لفترة وستنتهى.



هانى شاكر



من ناحية اخرى اكد الفنان هانى شاكر، ان بيكا وشطة ليسا بمطربين وليسا مسجلين بنقابة الموسيقيين وقام بإلغاء حفلاتهما.



ووجه الفنان هانى شاكر نقيب المهن الموسيقية، الشكر للجهات الامنية بالاسكندرية لسرعه الاستجابة وايقاف حفل حمو بيكا الذى كان مقررا اقامته فى منطقه العجمى.



وكان هانى شاكر، أعرب عن استيائه من حالة التردى الفنى التى تداهم الذوق العام واخرها ظهور حمو بيكا ومن على شاكلته على وسائل التواصل الاجتماعى منتحلين صفة مطربين دون ترخيص او اجازة من النقابة.



ووجه امير الغناء، منصور هندى رئيس لجنه العمل، لمنع اى تراخيص لهؤلاء المدعين، كما اصدر شاكر قرارا بملاحقه هؤلاء قانونيا لحماية الفن والمجتمع من هذه الظواهر السلبية وقامت الشئون القانونية ولجنه العمل بالاسكندرية بتحرير محضر رقم ١٣٨١٢ لسنه ٢١٠٨ قسم الدخيلة ضد حمو بيكا واتهامه بالغناء بدون ترخيص وتلويث الذوق العام.



وشدد امير الغناء، على جميع لجان العمل بالقاهرة والمحافظات عدم منح اى تصاريح عمل لحمو بيكا ومجدى شطة.



امير كرارة وإيناس عز الدين



من ناحية اخرى علق بعض الفنانين والمطربين على الاغانى الهابطة وانتشارها وعلقوا على بيكا وشطة وعلق امير كرارة وكتب عبر حسابه الشخصي على انستجرام، مداعبًا جمهوره قائلًا: «أغنية لون عودك في خدودك.. حمو بيكا فعلًا حلوة».



أما المطربة ايناس عز الدين فعلقت وكتبت على صفحتها " فين بجد مصر؟ لا فين والله ما بهزر وديتوها فين. فين مصر البشوات والبهوات والافنديات والهوانم .. فين النظافة والشياكة والرقي ولما كنا مش بنعرف نفرق بين الهوانم والستات العادية والبشوات واي افندي .. ليست مصر بلدي ولا دول شعب مصر ولا ده الزمن اللي احب اشوفه او اعيش فيه .. انا مشمئزة.

