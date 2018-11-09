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رياضة

مشاهدة مباراة الأهلي والترجي في نهائي أبطال أفريقيا.. بث مباشر

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 04:12 م
صدى البلد
نور عادل
ينتظر جماهير النادي الاهلي الساعات القليلة القادمة وذلك انتظارًا للمباراة المرتقبة التي ستجمع المارد الاحمر مع منافسه الترجي الرياضي التونسي بالملعب الاولمبي برادس في اياب نهائي دوري ابطال افريقيا 2018.

وحرص الثنائي أحمد فتحي ومؤمن زكريا على التوجه الي تونس صباح اليوم الجمعة وذلك من اجل مؤازرة زملائهما في المباراة المرتقبة على الرغم من عدم ادراجهما في قائمة المباراة، حيث تعرض احمد فتحي للاصابة ، بينما خرج مؤمن زكريا من قائمة المباراة لأسباب فنية.

ومن جانبها قامت القيادات الامنية التونسية بإجراءات مشددة حول بعثة فريق الكرة الاول للنادي الاهلي في مقر اقامتهم حيث تواجدت قوات الأمن لحماية فريق الكرة والبعثة الحمراء من المطار وحتي حول الفندق لمنع حدوث أي مشكلة مهما كانت، ورافقت البعثة في المران بصورة واضحة.

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري بثا مباشرا لفعاليات المباراة :
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