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شادي شاش يكشف سر إتقانه اللغة العربية .. فيديو وصور

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 04:18 ص
صدى البلد
كريم جمال - عدسة أحمد بيسو
قال الإعلامي ومقدم النشرات الإخبارية "شادي شاش" إنه متحيز للغاية لمبنى ماسبيرو الذي نشأ فيه منذ صغره، لافتًا إلى أنه لن يقول مثل الآخرين إن "ماسبيرو" انتهى ولم يعد له دور إعلامي، مضيفًا أن ماسبيرو له دور مهم واساسي وأنه يعتبر هذا المبنى مدرسته التي تعلم فيها كل شيء عن المجال الإعلامي.

وأوضح شاش خلال استضافته في ندوة نظمها موقع "صدى البلد"، ان ماسبيرو لديه امكانيات تقنية وهندسية واستديوهات وكوادر لا توجد في أي مكان آخر، مشيرًا إلى أن ماسبيرو يشهد انطلاقة جديدة يمكن رؤيتها من خلال التطور بالقناة الاولى المصرية وباقي القنوات في طريقها إلى التطوير، منوها بأن كل ما يحتاجه ماسبيرو هو إزالة الغبار من عليه وسيعود كما كان في السابق ولا أحد يستطيع أن يمحو ماسبيرو.

وقال شادي إنه قضى نحو 11 عاما بقناة النيل تي في من ثم انتقل إلى قناة النيل للأخبار في 2002 تقريبًا، لافتًا إلى أنه عندما فكر في ترك النيل تي في والانتقال إلى النيل للاخبار استشعر بأنه قدم كل شيء وانجز كل ما يرديه في النيل تي في لهذا قرر الانتقال إلى تجربة جديدة ناطقة بالعربية لتكون مشاهدته أكبر على نطاق الوطن العربي.

وأضاف أنه عندما انتقل إلى النيل للاخبار لم يبدأ من الصفر لكونه يجيد العربية بشكل جيد وتدرب لمدة اسبوع واحد للتعود على اللغة العربية ليس اكثر، لافتا إلى أن هناك مذيعين آخرين أجروا شهورا من التدريب ليستطيعوا الظهور على الشاشة وتقديم النشرة.

وأوضح أن السر وراء اتقانه للغة العربية بشكل كبير يرجع إلى والدته التي كانت ترأس إذاعة صوت العرب، وكانت تتحدث اللغة العربية دائمًا لهذا ظلت تلك اللغة في أذنه ويمارسها باستمرار وهذا الأمر ساعده كثيرًا فيما بعد.
شادي شاش يكشف سر إتقانه اللغة العربية .. فيديو وصور
شادي شاش يكشف سر إتقانه اللغة العربية .. فيديو وصور
شادي شاش يكشف سر إتقانه اللغة العربية .. فيديو وصور
شادي شاش يكشف سر إتقانه اللغة العربية .. فيديو وصور
شادي شاش يكشف سر إتقانه اللغة العربية .. فيديو وصور
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