مدرب الأهلي السابق: إن شاء الله البطولة في بيتها

وجه سيد معوض مدرب الأهلي السابق، رسالة دعم لفريق الأهلي قبل ساعات من مواجهة الترجي التونسي بنهائي دوري أبطال أفريقيا.



ونشر معوض عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فيديو لفريق الأهلي وعلق قائلا:" #التاسعه_يا_اهلي .#افريقيا_يا_أهلي ان شاء الله البطولة في بيتها .#الاهلي ".



ويذكر أن الأهلي سيواجه الترجي باستاد رادس في إياب نهائي دوري ابطال افريقيا حيث انتهى لقاء الذهاب ٣-١ للأهلي.