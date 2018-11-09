راندا البحيري عن مشهد الغرق في الأب الروحي:افتكروني متّ.. فيديو

نشرت الفنانة راندا البحيرى، مقطع فيديو من كواليس تصوير مسلسل "الأب الروحي" فى جزئه الثاني، حيث ظهرت وهى داخل حوض زجاجي من المياه وشبه فاقدة للوعي.



ونشرت راندا الفيديو على حسابها بموقع "إنستجرام" وعلقت عليها قائلة: "الـ 18 ثانية دول من كواليس تصوير مسلسل الأب الروحى.. المخرج الأستاذ تامر حمزة، قالى أنام فى المياه.. قفلت عينى ومكنتش سامعة أى حاجة برة علشان صوت المياه اللى بتنزل من فوق كان عالى جدا.. ده غير أن البوكس الإزاز ده مقفول عليا من فوق".



وأضافت "قفلت عينى علشان ياخدوا الشوت اللى عايزينه.. وخدوا الشوت اللى عايزينه.. وبعدها الأستاذ تامر بينادى (فتحى عينك يا راندا.. فتحى عينك يا راندا.. خلاص يا راندا خلصنا)، وأنا مبردش أنا أصلا مش سامعة أى حاجة".



وتابعت "الأستاذ تامر افتكرنى متّ أو دايخه.. أو إن أى حاجة حصلتلى.. واترعب عليا خاف على خوفى قسما بالله مشوفتهوش قبل كده.. جرى وقعد يصرخ ويزعق فى كل الناس علشان يلحقونى.. وهو شخصيا جرى وجاب السلم وأول ما عرف إنى صاحية وشافنى قدام عينه بصلى.. حط إيده على وشه وعيط وبعدها فضل دقيقة قاعد على الأرض بيجمع نفسه من الخضة.. على فكرة أنا كان بقالى شوية قبل زمن الفيديو ده مبردش عليهم خالص علشان كده الخضه كانت كبيرة".



واستطردت "أنت يا أستاذ تامر يومها كبرت فى نظرى أوى أوى أوى.. وعرفت أد إيه أنت بتخاف على الممثل بتاعك وبتحبه بجد".



ويشارك في الجزء الثاني من "الأب الروحي"، مجموعة كبيرة من الفنانين، وهم: "سوسن بدر وأحمد عبد العزيز ودنيا عبد العزيز ومحمود الجندى ووفاء سالم، وإيهاب فهمى ومحمد عز ومحمد محمود عبد العزيز، محمد رياض وعبير صبرى وسيمون وحسن حسنى وهادى الجيار ولطفى لبيب وحنان شوقى وجمال عبد الناصر ومحمد التاجى وإيمان أبو طالب"، والمسلسل من تأليف هاني سرحان.



