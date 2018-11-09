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شاهد.. رد فعل السيدة من اكتشاف علاقة بين زوجها وصديقتها المقربة

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 04:53 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
عرض برنامج "3 ستات" المذاع علي فضائية صدي البلد، تقديم الإعلاميات ليلى عز العرب وسالي حماد وياسمين فهمي، تقرير فيديو من الشارع لاستطلاع آراء السيدات بعنوان "لو اكتشفتني علاقة بين جوزك وأنتمتك".

وأوضحت إحدي السيدات، أنها لا تتخيل وجود أي علاقة بين احدى صديقاتها المقربات وزوجها، مؤكدة أن هناك حدودا فاصلة في علاقة صديقاتها المقربات وعائلتها.

وأضافت إحدى السيدات، أنها تحتاج لتحري الدقة قبل اتهام زوجها وصديقتها بوجود علاقة بينهما، وتتجه لحل المعضلة في هدوء.
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