أبرزها شاطئ وسلسلة فنادق وطائرة.. أغرب مطالب لاعبى كرة القدم بعد طلب مبابي

أصبح لاعبو الساحرة المستديرة يفرضون شروطا ومطالب من أجل التوقيع لنادٍ آخر أو البقاء وربما لأسباب أخري تكون الدافع وراء شروطهم، وبعضها ما يلقى قبولا وينفذ والبعض منها يتحول لنقاط خلافية ، ولكن عندما تصبح الشروط فوق الخيال ..فما الحل؟ وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن النجم الفرنسي كيليان مبابي، طالب بالحصول على طائرة خاصة، من أجل التوقيع لباريس سان جيرمان.

ورفض النادي ذلك، في حين وافق على طلب اللاعب في الحصول على 3 مساعدين مدفوعي الأجر، يعملون كخادم شخصي وسائق سيارة وحارس خاص. كما وافق النادي على طلب اللاعب بدفع مبلغ 30 ألف يورو شهريًا قيمة الإيجار لمسكنه. ونستعرض لكم أغرب مطالب لاعبي كرة القدم من الأندية،من خلال هذا التقرير :

رونالدينيو طلب نجم برشلونة السابق، رونالدينيو في نهاية مشواره من نادي كوريتارو المكسيكي، فيلا بحمام سباحة، وملعبًا لكرة القدم على الشاطئ، وملعبًا صغيرًا داخل الفيلا، و4 خدم.

- كريستيانو رونالدو النجم البرتغالي أرغم العاملين لحسابه سواء في النادي أو خارجه على التوقيع على بند السرية، الذي يمنعهم من الإفصاح عن أي من تفاصيل حياته الخاصة، حتى بعد 70 عامًا من وفاة اللاعب.

- نيمار طلب البرازيلي نيمار من ناديه باريس سان جيرمان افتتاح سلسلة فنادق باسمه وتغطية تكاليف الضرائب الخاصة به، ولم يوافق النادي على ذلك ولكن الانتقال تم بالفعل في 2017.

- توماس فيرمايلين مدافع برشلونة طلب الحصول على مبلغ 100 ألف يورو، في كل مرة يشارك فيها في مركز غير مركزه الأصلي، قلب الدفاع.

جيرفينيو الإيفواري جيرفينيو هو الآخر قدم قائمة مطالب للتوقيع لنادي هيبي فورتشون الصيني، وتضمنت شاطئًا خاصًا وقصرًا للعائلة، ومروحية خاصة وتذاكر سفر كل ما أراد السفر لبلاده كوت ديفوار.

- إيمانويل أديبايور اقترب المهاجم التوجولي من التوقيع لليون الفرنسي في فترة من فترات حياته، ولكن مطالبه المبالغ فيها أوقفت الصفقة، حيث طلب أديبايور قصرًا مطلًا على جزيرة كورسيكا ومروحية خاصة وطباخا خاصا والرقم 10.