ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أصل الحكاية

أبرزها شاطئ وسلسلة فنادق وطائرة.. أغرب مطالب لاعبى كرة القدم بعد طلب مبابي

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 05:16 م
صدى البلد
ميس رضا
أبرزها شاطئ وسلسلة

أصبح لاعبو الساحرة المستديرة يفرضون شروطا ومطالب من أجل التوقيع لنادٍ آخر أو البقاء وربما لأسباب أخري تكون الدافع وراء شروطهم، وبعضها ما يلقى قبولا وينفذ والبعض منها يتحول لنقاط خلافية ، ولكن عندما تصبح الشروط فوق الخيال ..فما الحل؟

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن النجم الفرنسي كيليان مبابي، طالب بالحصول على طائرة خاصة، من أجل التوقيع لباريس سان جيرمان.

أبرزها شاطئ وسلسلة

ورفض النادي ذلك، في حين وافق على طلب اللاعب في الحصول على 3 مساعدين مدفوعي الأجر، يعملون كخادم شخصي وسائق سيارة وحارس خاص.

كما وافق النادي على طلب اللاعب بدفع مبلغ 30 ألف يورو شهريًا قيمة الإيجار لمسكنه.

ونستعرض لكم أغرب مطالب لاعبي كرة القدم من الأندية،من خلال هذا التقرير :

أبرزها شاطئ وسلسلة

 رونالدينيو

طلب نجم برشلونة السابق، رونالدينيو في نهاية مشواره من نادي كوريتارو المكسيكي، فيلا بحمام سباحة، وملعبًا لكرة القدم على الشاطئ، وملعبًا صغيرًا داخل الفيلا، و4 خدم.

أبرزها شاطئ وسلسلة

- كريستيانو رونالدو

النجم البرتغالي أرغم العاملين لحسابه سواء في النادي أو خارجه على التوقيع على بند السرية، الذي يمنعهم من الإفصاح عن أي من تفاصيل حياته الخاصة، حتى بعد 70 عامًا من وفاة اللاعب.

أبرزها شاطئ وسلسلة

- نيمار

طلب البرازيلي نيمار من ناديه باريس سان جيرمان افتتاح سلسلة فنادق باسمه وتغطية تكاليف الضرائب الخاصة به، ولم يوافق النادي على ذلك ولكن الانتقال تم بالفعل في 2017.

أبرزها شاطئ وسلسلة

- توماس فيرمايلين

مدافع برشلونة طلب الحصول على مبلغ 100 ألف يورو، في كل مرة يشارك فيها في مركز غير مركزه الأصلي، قلب الدفاع.

أبرزها شاطئ وسلسلة

جيرفينيو

الإيفواري جيرفينيو هو الآخر قدم قائمة مطالب للتوقيع لنادي هيبي فورتشون الصيني، وتضمنت شاطئًا خاصًا وقصرًا للعائلة، ومروحية خاصة وتذاكر سفر كل ما أراد السفر لبلاده كوت ديفوار.

أبرزها شاطئ وسلسلة

- إيمانويل أديبايور

اقترب المهاجم التوجولي من التوقيع لليون الفرنسي في فترة من فترات حياته، ولكن مطالبه المبالغ فيها أوقفت الصفقة، حيث طلب أديبايور قصرًا مطلًا على جزيرة كورسيكا ومروحية خاصة وطباخا خاصا والرقم 10.

أبرزها شاطئ وسلسلة

- دانييل آجر

المدافع الدنماركي اشترط على فريق بروندبي وضع اسم شركته الخاصة "كلو آجر" على قمصان الفريق في المباريات كراعٍ رسمي، للموافقة على انتقاله لصفوفهم قادمًا من ليفربول الإنجليزي.

loading...

ترشيحاتنا

مصرع عروسين خنقا بالغاز في القليوبية

دولة عربية تدعو إسرائيل رسميا لزيارتها

غزاويون يستقبلون سفير قطر برشق الحجارة وترديد هتافات روح يا عميل.. فيديو

بعد تلقيها خبر مقتل ابنتها.. صراخ هستيري لنائبة داخل البرلمان المكسيكي.. فيديو

تونس تستعين بطائرات و6 آلاف ضابط لتأمين مباراة الأهلي والترجي

دعاء مؤثر من خالد مرتجي قبل مواجهة الأهلي والترجي بنهائي أبطال أفريقيا

قرعة الكونفدرالية .. الزمالك يواجه الفائز من بطلي تشاد وتوجو

أفعى حائط البراق تثير جدلا داخل إسرائيل حول نهاية العالم

63 مليون جنيه في انتظار الأهلي حال التتويج بلقب دوري الأبطال

الخطيب والعامري يستقبلان وزير الرياضة بفندق إقامة الأهلي في تونس

هاكرز الترجى يخترق الموقع الرسمى للنادى الأهلى للمرة الثانية فى 24 ساعة

بعد قليل أبوالعينين يتسلم جائزة نوبل المتوسطي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على حكاية تابوت نادر في المتحف الكبير مصنوع من الرصاص..صور

أمطار غزيرة تضرب مطروح والساحل الشمالي.. صور

جماهير الأهلي تصل تونس لمؤازرة الفريق قبل مواجهة الترجي.. صور

سعر غير متوقع لإطلالة جيجى حديد الكاجوال.. صور

تشييع جثمان الإعلامية نادية صالح من مسجد مصطفى محمود .. صور

فيديو

مواطنون عن نهائي أفريقيا: الأهلى بمن حضر وهنروح كأس العالم .. فيديو
أنشطة بحرية وبرية وجوية مكثفة للقوات العربية المشاركة فى تدريبات درع العرب 1.. فيديو
رقصات الـ لا بيرل تأخذك إلى عالم آخر.. فيديو
أهداف الاهلى والترجي على مدار التاريخ.. فيديو
محامي: قانون النائب محمد فؤاد للأحوال الشخصية على مقاس الرجالة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من يفوز ببطولة أفريقيا ؟

من يفوز ببطولة أفريقيا ؟