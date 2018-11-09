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رياضة

7 محاذير من وزارة الداخلية التونسية لجماهير نهائي دوري أبطال أفريقيا

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 04:43 م
صدى البلد
عبدالله هشام
أصدرت وزارة الداخلية التونسية بيانا تحذيريا للجماهير قبل انطلاق المباراة التى تجمع بين فريق الأهلي والترجي اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة علي ملعب رادس في الدور النهائي إياب كأس بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ونقلت صحيفة النهار التونسية بعض التعليمات التى وجهتها الداخلية التونسية للجماهير.

– يمنع دخول جميع العربات بالطريق الوطنية رقم 1 في الجزء الممتد بين مفترق معرض “ب.س.ب” ومفترق وادي مليان بداية من الساعة 15.00 إلى الساعة 00.00 ما عدى القاصدين الملعب والحاملين لتذاكر الدخول.

– يكون فتح أبواب الملعب على الساعة 15.00 وغلقها على الساعة 18.30 ولا يمكن السماح بالدخول بعد هذا التوقيت.

– تمّ تخصيص المأوى الجنوبي والشمالي لسيارات أحباء الترجي الرياضي التونسي ويمكن الوصول إليه عبر الطريق السريعة الجنوبية مرورا بمفترق وادي مليان أو عبر الطريق الوطنية رقم 1 أو عبر محول الملعب.

– يكون الدخول إلى المآوي الشرفية عبر المدخل الرئيسي فقط لحاملي تذاكر المقصورات (loges) والصحافيين تجنبا للازدحام .

– يتعين على حاملي التذاكر التقيد بأرقام أبواب الدخول المنصوص عليها بالتذكرة.

– تقرر وبصفة استثنائية إدخال تعديل في توقيت منع دخول الشاحنات الثقيلة للعاصمة وذلك بداية من الساعة 16.00 إلى الساعة 20.00.

– تُؤكد وزارة الداخلية على احترام قانون الطرقات والابتعاد عن الأفعال المتهورة والسلوكيات الخطيرة علما وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في ما يتعلق خاصة بالنقل العشوائي والحمل الإضافي للأشخاص.
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