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رياضة

الفيشاوي يكشف ترتيبات أهلي زايد للنهائي الإفريقي

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 04:50 م
صدى البلد
عبدالحكيم ابوعلم
قال اللواء محمود الفيشاوي، مدير فرع النادي الأهلى بالشيخ زايد، إن هناك ترتيبات خاصة لأعضاء النادي لمتابعة مباراة الأهلي أمام الترجي التونسي المقرر لها التاسعة مساء اليوم الجمعة على استاد رادس في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف: «تم تجهيز شاشتين عملاقتين في الحديقة الرئيسية بفرع النادي لعرض المباراة، حيث تستقبل هذه المساحة 5 آلاف عضو بالتقريب».

وأوضح أنه تم تجهيز قاعتين أيضا في المبنى الاجتماعي لعرض المباراة، في ظل الضغط المنتظر من أعضاء النادي الذين سيحرصون على متابعة المباراة النهائية في النادي، مؤكدًا أن هناك جهودا مكثفة؛ لتوفير كافة سبل الراحة للأعضاء للاستمتاع بمتابعة المباراة النهائية داخل فرع النادي بـ«زايد».

يذكر أن مباراة الذهاب حسمها الأهلي بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.
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