نائب رئيس لجنة الحكام يحذر لاعبي الأهلي من حكم مباراة اليوم أمام الترجي

حذر وجيه أحمد نائب رئيس لجنة الحكام فى اتحاد الكرة، لاعبي النادى الأهلى من الإعتراض على قرارات الحكم الإثيوبي تيسمبا المكلف بإدارة مباراة الترجى فى إياب نهائى دورى أبطال أفريقيا المقرر إقامتها مساء اليوم الجمعة.



وتغلب المارد الأحمر بقيادة الفرنسي كارتيرون على نظيره التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف فى ذهاب نهائى دورى أبطال أفريقيا الذي أقيم على ملعب استاد برج العرب فى الاسكندرية.



وقال وجيه أحمد فى تصريحات لـ "صدى البلد": أحذر الشياطين الحمر من الإعتراض على حكم اللقاء لتفادى وجود قرار انضباطي، لافتا إلى ضرورة الدفاع من خارج منطقة الجزاء على أن يكون الضغط بشكل متقدم منعا للالتحامات وضربات الجزاء او اى اخطاء تحكيمية.



وأشار إلى أن الإثيوبى تيسمبا شارك فى إدارة مباريات مونديال روسيا الأخير كحكم رابع كما شارك فى آخر بطولتي أمم أفريقيا وأدار آخر مباراة له بين الأهلى ووفاق سطيف الجزائرى فى نصف نهائى دورى الأبطال الإفريقي وحقق خلاله المارد الأحمر الفوز بهدفين دون رد.



وناشد نائب رئيس لجنة الحكام ،الإثيوبي تيسمبا منح العدالة التحكيمية للأهلى والترجى باعتبار أن اللقاء أمانة بين يديه، مشددا على أن لاعبي الترجى سوف يلجأون إلى العنف والحماس والالتحامات، مطالبا لاعبي الأهلى بعدم الانسياق وراء المنافس وعدم الخروج عن التركيز فضلا عن طاعة الحكم والالتزام بالإطار الفني والتعليمات الخاصة بالمدير الفنى.



وشدد على أن عامل الوقت له مفعول قوى وكلما مر الوقت يحصل لاعبو الأهلى الثقة فضلا عن إصابة لاعبي الترجي بالتوتر وعدم التركيز داخل المستطيل الأخضر.