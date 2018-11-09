خطيب الحرم المكي: كثرة الكلام ليست علامة العلم.. فيديو

قال الشيخ الدكتور سعود بن إبراهيم الشريم، إمام وخطيب المسجد الحرام، إن الجهل رأس كل بلية؛ فمَن جَهِل عِظَم شأن اللسان جهل ما سيتلفظ به؛ فلم يدر ما خيره وما شره، والجهل داء يُزري بعقل صاحبه فكيف بلسانه.



وأوضح «الشريم» في خطبة الجمعة التي ألقاها اليوم بالمسجد الحرام، أن مثل ذلكم لا يعلم متى ينطق ومتى يسكت؛ لأن فاقد الشيء لا يعطيه، وتلك معرة نعوذ بالله من غوائلها، كيف لا وقد وعظ الله نوحًا بقوله: «فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ» الآية 46 من سورة هود.



وأضاف أن كثرة الكلام ليس هو علامة العلم؛ فقد يكون الصمت علمًا تارة، كما يكون الكلام علمًا تارة اخرى، وقد كان صمت بعض علماء السلف مزاحمًا كلامهم، وربما كان للصمت صوتًا معنويًا أعلى من صوت الكلام الحسي؛ إذ ليس شرطًا أن يكون الصمت جهلًا بالشيء؛ بل إنه يعني بداهة أنه ليس ثمة ما يستحق الكلام.



وتابع: من أحسَنَ صمته أحسن كلامه، فيصبح صمته حكمة ومنطقه حكمة، تتعلم من صمته كما تتعلم من كلامه، هذا وأمثاله لآلئ يقل وجودها في بيئات مليئة بالثرثرة والصراخ.

