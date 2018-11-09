خطيب الحرم المكي: البلاء موكل بما ينطق به لسانك.. فيديو

قال الشيخ الدكتور سعود بن إبراهيم الشريم، إمام وخطيب المسجد الحرام، إن إطلاق المرء لسانه في كل شيء تكلف ممقوت، ومكروه، فمِن أقبح ما ينطق به اللسان ما خرج منه على سبيل التعالي والتكلف والغرور.



وأوضح «الشريم» في خطبة الجمعة التي ألقاها اليوم بالمسجد الحرام، أن نزول صاحب اللسان ميدانًا غير ميدانه، وخوضه فنًا غير فنه؛ عورةٌ مكشوفة، ومحل لتندّر الناس به، مؤكدًا أن من المسلّمات بداهة احترام التخصص؛ فلا يهيم المرء في كل واد؛ بل ينبغي له ألا يقول إلا ما يحسنه؛ فإن أقوامًا تحدثوا فيما لا يُحسنون فأوقعهم حديثهم فيما لا يرجون؛ فلسان الفقيه ليس كلسان الطبيب، ولسان السياسي ليس كلسان الواعظ، ولقد أحسن الحافظ ابن حجر حين قال: "ومن تكلم في غير فنه أتى بالعجائب".



وتابع: خطر الكلمة لا يكمن في مبناها؛ وإنما يكمن الخطر كل الخطر في معناها؛ فلكم أن تروا كم في كلمة "أف" من عقوق بالوالدين بالغ، وهي كلمة صغيرة لا تحمل إلا حرفين اثنين ، فقال تعالى: «فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا» الآية 23 من سورة الإسراء.



وأضاف أن البلاء موكل بالنطق؛ فلينظر المرء ما ينطق به لسانه؛ فإن تغليب الفأل في الكلام والنأي به عن مراتع التجهم والتشاؤم والنظر إلى واقع الناس نظرة تشاؤم ويأس وانغلاق لا انفتاح معه؛ حيث قال: "من قال هلك الناس فهو أهلكهم" رواه مسلم، وإن لسان المسلم ينبغي أن يكون كالمرآة لمجتمعه وبني ملته، فلا يسمعون منه إلا نصحًا هادفًا، أو خبرًا صادقًا، أو ذكرًا نافعًا، بعيدًا عن تتبع العورات، والفجور في الخصومات، والانتقائية المقيتة، التي تُظهر التضاد والتضارب والكيل بمكيالين؛ بل ينبغي له ألا يطلق لسانه من زاوية ضيقة، فلا يسكت فيما ينبغي الحديث عنه من نفع وبر، ولا يطلق لسانه فيما ينبغي ستره أو السكوت عنه؛ ليكون خلقه الخطابي واقعيًا لا خياليًا، ومنطقيًا لا افتراضيًا، وفاضلًا غير مُناف للأخلاق، ونافعًا غير مضاد للمصلحة العامة.



واستطرد: إذا ما تنازعت الألسن، واتشحت الأفهام، ومارت ظنون الناس فغار بعضها على بعض؛ فإن السلامة لا يعدلها شيء، فلو كانت السلامة في مثل هذه الصورة عشرة أجزاء؛ فإن تسعة منها في السكوت؛ فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ما النجاة؟ قال: "أمسك عليك لسانك، ولْيَسَعْـك بـيـتـك، وابـكِ على خطــيـئـتـك".



