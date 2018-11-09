ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

خطيب الحرم المكي: البلاء موكل بما ينطق به لسانك.. فيديو

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 04:42 م
الحرم المكي
الحرم المكي
أمل فوزي
قال الشيخ الدكتور سعود بن إبراهيم الشريم، إمام وخطيب المسجد الحرام، إن إطلاق المرء لسانه في كل شيء تكلف ممقوت، ومكروه، فمِن أقبح ما ينطق به اللسان ما خرج منه على سبيل التعالي والتكلف والغرور.

وأوضح «الشريم» في خطبة الجمعة التي ألقاها اليوم بالمسجد الحرام، أن نزول صاحب اللسان ميدانًا غير ميدانه، وخوضه فنًا غير فنه؛ عورةٌ مكشوفة، ومحل لتندّر الناس به، مؤكدًا أن من المسلّمات بداهة احترام التخصص؛ فلا يهيم المرء في كل واد؛ بل ينبغي له ألا يقول إلا ما يحسنه؛ فإن أقوامًا تحدثوا فيما لا يُحسنون فأوقعهم حديثهم فيما لا يرجون؛ فلسان الفقيه ليس كلسان الطبيب، ولسان السياسي ليس كلسان الواعظ، ولقد أحسن الحافظ ابن حجر حين قال: "ومن تكلم في غير فنه أتى بالعجائب".

وتابع: خطر الكلمة لا يكمن في مبناها؛ وإنما يكمن الخطر كل الخطر في معناها؛ فلكم أن تروا كم في كلمة "أف" من عقوق بالوالدين بالغ، وهي كلمة صغيرة لا تحمل إلا حرفين اثنين ، فقال تعالى: «فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا» الآية 23 من سورة الإسراء.

وأضاف أن البلاء موكل بالنطق؛ فلينظر المرء ما ينطق به لسانه؛ فإن تغليب الفأل في الكلام والنأي به عن مراتع التجهم والتشاؤم والنظر إلى واقع الناس نظرة تشاؤم ويأس وانغلاق لا انفتاح معه؛ حيث قال: "من قال هلك الناس فهو أهلكهم" رواه مسلم، وإن لسان المسلم ينبغي أن يكون كالمرآة لمجتمعه وبني ملته، فلا يسمعون منه إلا نصحًا هادفًا، أو خبرًا صادقًا، أو ذكرًا نافعًا، بعيدًا عن تتبع العورات، والفجور في الخصومات، والانتقائية المقيتة، التي تُظهر التضاد والتضارب والكيل بمكيالين؛ بل ينبغي له ألا يطلق لسانه من زاوية ضيقة، فلا يسكت فيما ينبغي الحديث عنه من نفع وبر، ولا يطلق لسانه فيما ينبغي ستره أو السكوت عنه؛ ليكون خلقه الخطابي واقعيًا لا خياليًا، ومنطقيًا لا افتراضيًا، وفاضلًا غير مُناف للأخلاق، ونافعًا غير مضاد للمصلحة العامة.

واستطرد: إذا ما تنازعت الألسن، واتشحت الأفهام، ومارت ظنون الناس فغار بعضها على بعض؛ فإن السلامة لا يعدلها شيء، فلو كانت السلامة في مثل هذه الصورة عشرة أجزاء؛ فإن تسعة منها في السكوت؛ فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ما النجاة؟ قال: "أمسك عليك لسانك، ولْيَسَعْـك بـيـتـك، وابـكِ على خطــيـئـتـك".

loading...

ترشيحاتنا

موجة صقيع وأمطار وثلوج تضرب الغربية.. والمحافظ يعلن الطوارئ.. صور

يحارب التساقط ويمنع الشيب.. تعرف على فوائد الكيوى للشعر

حاورت العندليب وعبد الوهاب وتزوجت فى سن الـ17.. جولة فى حياة الإذاعية نادية صالح

مصرع عامل سقط من الطابق الرابع بسوهاج

تونس تستعين بطائرات و6 آلاف ضابط لتأمين مباراة الأهلي والترجي

ميريهان حسين تتألق بالكاروهات فى أحدث جلسة تصوير

الإفتاء: اليوم غرة ربيع الأول.. وهذا موعد ذكرى المولد النبوي

8 معلومات لا تعرفها عن الإذاعية الراحلة نادية صالح

طالب يبتكر روبوت يتتبع الخلايا الإرهابية ويعمل بالطاقة الشمسية

قائد رحلة مصر للطيران يرفع علم الأهلي من نافذة الطائرة قبل السفر لتونس.. صور

اتحاد الكرة يوجه رسالة دعم لفريق الأهلي قبل مواجهة الترجي

بعد تلقيها خبر مقتل ابنتها.. صراخ هستيري لنائبة داخل البرلمان المكسيكي.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جماهير الأهلي تصل تونس لمؤازرة الفريق قبل مواجهة الترجي.. صور

سعر غير متوقع لإطلالة جيجى حديد الكاجوال.. صور

تشييع جثمان الإعلامية نادية صالح من مسجد مصطفى محمود .. صور

شاهد.. إطلالة عصرية كاجوال لـ روجينا فى المغرب

انطلاق معدات القاهرة والجيزة لمواجهة الأمطار المحتملة .. صور

فيديو

مواطنون عن نهائي أفريقيا: الأهلى بمن حضر وهنروح كأس العالم .. فيديو
أنشطة بحرية وبرية وجوية مكثفة للقوات العربية المشاركة فى تدريبات درع العرب 1.. فيديو
رقصات الـ لا بيرل تأخذك إلى عالم آخر.. فيديو
أهداف الاهلى والترجي على مدار التاريخ.. فيديو
محامي: قانون النائب محمد فؤاد للأحوال الشخصية على مقاس الرجالة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من يفوز ببطولة أفريقيا ؟

من يفوز ببطولة أفريقيا ؟