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رياضة

أحمد الشيخ: لو الأهلي كسب هاخد فرحة محدش يعرف يشتريها بالفلوس

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 04:54 م
صدى البلد
عبدالله هشام
وصل أحمد الشيخ لاعب الأهلي إلى تونس لمساندة فريقه في المباراة التي تجمعه بمنافسه الترجي التونسي اليوم الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة علي ملعب رادس في نهائي دوري ابطال افريقيا.

ونشر الحساب الرسمي للشيخ عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "‏انت ممرمط نفسك ورا الاهلي ليييه؟ ومنمتش يعني هو لو كسب هتاخد فلوس؟؟؟ لا لو كسب هاخد فرحه محدش بيعرف يشتريها بالفلوس يارب كملها على خير".

جدير بالذكر أن مباراة الذهاب انتهت لصالح الأهلي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف للترجي في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب برج العرب.
أحمد الشيخ: لو الأهلي كسب هاخد فرحة محدش يعرف يشتريها بالفلوس
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