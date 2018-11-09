تفكيك عصابة دولية للإتجار في البشر في البرتغال وإسبانيا

تمكنت الشرطة القضائية في البرتغال وقوات الحرس المدني الاسباني من تفكيك عصابة إجرامية دولية تعمل في تهريب البشر استغلت العمال في المجال الزراعي في مدينة شقوبية الاسبانية.



وأفاد بيان من الحرس المدني، بأن قوات الشرطة في كلا البلدين بالتنسيق مع وكالة "يوروجست" الأوروبية للتعاون القضائي في المسائل الجنائية، اعتقلت خمسة أشخاص وداهمت تسعة منازل في اسبانيا والبرتغال تمكنت خلالها من ضبط كميات كبيرة من الوثائق حول أنشطة التهريب والتنظيم الإجرامي نفسه.



وأضاف البيان، وفقا لصحيفة (بورتوجال نيوز) البرتغالية، أنه أطلق سراح عشر ضحايا للعصابة، أربعة في اسبانيا وستة في البرتغال، حيث كشفت التحقيقات أن الضحايا كانوا يعملون في ظروف عمل قاسية وأوضاع معيشية صعبة للغاية.