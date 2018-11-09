رومانيا تسجل أكبر انخفاض سكاني في العالم بحلول 2050

أفاد إحصاء حديث بأن رومانيا ستسجل أكبر انخفاض سكاني في العالم بحلول عام 2050 ، حيث سينخفض عدد السكان بواقع 4.39 مليون نسمة بحلول ذلك العام من 48ر19 مليون إلى 09ر15 مليون نسمة مع زيادة أعداد كبار السن وهو الملحوظ في عموم القارة الأوروبية.



جاء ذلك وفقا للإحصاء الصادر عن مكتب المراجع السكانية وهو منظمة غير ربحية في الولايات المتحدة المتخصص في جمع وتزويد الإحصاءات عن البيئة والصحة والسكان.



وبالمقارنة بعام 2018، سينخفض عدد سكان رومانيا بنسبة 22.5 % بحلول عام 2050، وهو أشد انخفاض حاد في العالم، كما ذكر موقع (رومانيا-إنسايدر) الإخباري استنادا على إحصاءات المكتب الأمريكي. وتأتي لاتفيا بعد رومانيا ثم تليها اليابان وأرمينيا ومولدوفا.



وعلى الجانب الآخر، سيتضاعف عدد سكان أفريقيا ويتوقع ازدياد عدد سكان العالم بنسبة 29.3 % إلى 9.85 مليار نسمة بحلول عام 2050.

