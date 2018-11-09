ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

رومانيا تسجل أكبر انخفاض سكاني في العالم بحلول 2050

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 05:11 م
رومانيا
رومانيا
أ ش أ
أفاد إحصاء حديث بأن رومانيا ستسجل أكبر انخفاض سكاني في العالم بحلول عام 2050 ، حيث سينخفض عدد السكان بواقع 4.39 مليون نسمة بحلول ذلك العام من 48ر19 مليون إلى 09ر15 مليون نسمة مع زيادة أعداد كبار السن وهو الملحوظ في عموم القارة الأوروبية.

جاء ذلك وفقا للإحصاء الصادر عن مكتب المراجع السكانية وهو منظمة غير ربحية في الولايات المتحدة المتخصص في جمع وتزويد الإحصاءات عن البيئة والصحة والسكان.

وبالمقارنة بعام 2018، سينخفض عدد سكان رومانيا بنسبة 22.5 % بحلول عام 2050، وهو أشد انخفاض حاد في العالم، كما ذكر موقع (رومانيا-إنسايدر) الإخباري استنادا على إحصاءات المكتب الأمريكي. وتأتي لاتفيا بعد رومانيا ثم تليها اليابان وأرمينيا ومولدوفا.

وعلى الجانب الآخر، سيتضاعف عدد سكان أفريقيا ويتوقع ازدياد عدد سكان العالم بنسبة 29.3 % إلى 9.85 مليار نسمة بحلول عام 2050.
loading...

ترشيحاتنا

بعد قليل أبوالعينين يتسلم جائزة نوبل المتوسطي

مفاجأة مدوية تذهل السلطات البرازيلية بشأن حساب رونالدينهو البنكي

ترامب يصدق على قرار منع المهاجرين من تقديم طلبات لجوء

وفاة الإعلامية الكبيرة نادية صالح

بعد تلقيها خبر مقتل ابنتها.. صراخ هستيري لنائبة داخل البرلمان المكسيكي.. فيديو

18 عاما من العلاقات السرية بين إسرائيل ودولة عربية

غزاويون يستقبلون سفير قطر برشق الحجارة وترديد هتافات روح يا عميل.. فيديو

التحاليل الجوية تكشف المناطق المعرضة لغزرة أمطار.. فيديو

اتحاد الكرة يوجه رسالة دعم لفريق الأهلي قبل مواجهة الترجي

الإفتاء: اليوم غرة ربيع الأول.. وهذا موعد ذكرى المولد النبوي

وزير الزراعة: زيادة سعر طن التمر من 400 دولار إلى ألف دولار للتصدير

8 معلومات لا تعرفها عن الإذاعية الراحلة نادية صالح

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على حكاية تابوت نادر في المتحف الكبير مصنوع من الرصاص..صور

أمطار غزيرة تضرب مطروح والساحل الشمالي.. صور

جماهير الأهلي تصل تونس لمؤازرة الفريق قبل مواجهة الترجي.. صور

سعر غير متوقع لإطلالة جيجى حديد الكاجوال.. صور

تشييع جثمان الإعلامية نادية صالح من مسجد مصطفى محمود .. صور

فيديو

مواطنون عن نهائي أفريقيا: الأهلى بمن حضر وهنروح كأس العالم .. فيديو
أنشطة بحرية وبرية وجوية مكثفة للقوات العربية المشاركة فى تدريبات درع العرب 1.. فيديو
رقصات الـ لا بيرل تأخذك إلى عالم آخر.. فيديو
أهداف الاهلى والترجي على مدار التاريخ.. فيديو
محامي: قانون النائب محمد فؤاد للأحوال الشخصية على مقاس الرجالة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من يفوز ببطولة أفريقيا ؟

من يفوز ببطولة أفريقيا ؟