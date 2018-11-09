ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

الأمن ينجح في كشف غموض اختفاء طفل بالإسماعيلية

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 04:56 م
اختطاف طفل - صورة
اختطاف طفل - صورة أرشيفية
مصطفى الرماح
نجحت الأجهزة الأمنية فى كشف غموض واقعة تغيب أحد الأطفال وتبين غرقه بترعة الإسماعيلية بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة.

البداية عندما تبلغ لقسم شرطة ثانٍ شبرا الخيمة من المدعو/محمد.س.أ- 43 سنه - سائق ، ومُقيم بدائرة القسم بقيام مجهولين بإختطاف نجله ، وقرر بأنه حال تواجده بمسكنه حضر إليه زميل نجله بالمدرسة (طالب بالصف الثانى الإعدادى - سن 12) ، وأبلغه بقيام نجله (نور - سن12) بمغادرة المدرسة قبل إنتهاء اليوم الدراسى ، وعند خروجه شاهده متوقف بالجانب الآخر من الطريق وفوجئ بمجهولين يستقلون مركبة "توك توك" توقفوا بجواره وإختطفوه وإنصرفوا.

تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالقليوبية لكشف ملابسات وظروف الواقعة .

أسفرت جهوده عن عدم صحة الواقعة وبإعادة مناقشة زميل الطفل المتغيب عدل عن أقواله ، وأفاد بأنه والمذكور تركا المدرسة قبل إنتهاء اليوم الدراسى وتوجها لمنطقة أسفل كوبرى المظلات ، والنزول للاستحمام بترعة الإسماعيلية ولعدم إجادة صديقه السباحة جرفه التيار وغرق فتوجه لوالده وأخبره باختطافه خشية مساءلته/ ثم اصطحابه لمكان الواقعة وعُثر بإرشاده على ملابس وحذاء وحقيبة المدرسة الخاصة بالمذكور ، وأمكن الإستدلال على شاهدى رؤية للواقعة (المدعو/محمد.إ.م - 21 سنه والمدعو/ رضوان.ع.ع- 45 سنه - عاملين بناء بإحدى المشاريع المجاورة لمكان الواقعة) حيث قررا أنهما أثناء تواجدهما بعملهما فوجئا بالطفل المذكور يخرج من المياه مستغيثًا بهما لغرق صديقه ، وعدم تمكنهما من إنقاذه لعدم إجادتهما السباحة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، وتكثف الأجهزة الأمنية جهود عمليات البحث عن جثمان الطفل .. بالتنسيق مع قوات الإنقاذ النهرى.
loading...

ترشيحاتنا

القبض على 5 أشخاص يبيعون تذاكر مباراة الأهلي والترجي بالسوق السوداء

تعرف على أكبر مطعم عائم في العالم استضاف العديد من المشاهير.. فيديو

وزير الزراعة: زيادة سعر طن التمر من 400 دولار إلى ألف دولار للتصدير

تشييع جثمان الإعلامية نادية صالح من مسجد مصطفى محمود .. صور

سعر غير متوقع لإطلالة جيجى حديد الكاجوال.. صور

تونس تستعين بطائرات و6 آلاف ضابط لتأمين مباراة الأهلي والترجي

هاكرز الترجى يخترق الموقع الرسمى للنادى الأهلى للمرة الثانية فى 24 ساعة

8 معلومات لا تعرفها عن الإذاعية الراحلة نادية صالح

أسعار الحديد والأسمنت اليوم 9 -11- 2018

دعاء مؤثر من خالد مرتجي قبل مواجهة الأهلي والترجي بنهائي أبطال أفريقيا

شاهد.. حريق مدمر يضرب شمال كاليفورنيا وفرار مئات السكان

الشعب الهوائية أشهر أمراض الأطفال في الشتاء.. إليك العلاج الأمثل

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جماهير الأهلي تصل تونس لمؤازرة الفريق قبل مواجهة الترجي.. صور

سعر غير متوقع لإطلالة جيجى حديد الكاجوال.. صور

تشييع جثمان الإعلامية نادية صالح من مسجد مصطفى محمود .. صور

شاهد.. إطلالة عصرية كاجوال لـ روجينا فى المغرب

انطلاق معدات القاهرة والجيزة لمواجهة الأمطار المحتملة .. صور

فيديو

مواطنون عن نهائي أفريقيا: الأهلى بمن حضر وهنروح كأس العالم .. فيديو
أنشطة بحرية وبرية وجوية مكثفة للقوات العربية المشاركة فى تدريبات درع العرب 1.. فيديو
رقصات الـ لا بيرل تأخذك إلى عالم آخر.. فيديو
أهداف الاهلى والترجي على مدار التاريخ.. فيديو
محامي: قانون النائب محمد فؤاد للأحوال الشخصية على مقاس الرجالة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من يفوز ببطولة أفريقيا ؟

من يفوز ببطولة أفريقيا ؟