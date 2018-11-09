الأمن ينجح في كشف غموض اختفاء طفل بالإسماعيلية

نجحت الأجهزة الأمنية فى كشف غموض واقعة تغيب أحد الأطفال وتبين غرقه بترعة الإسماعيلية بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة.



البداية عندما تبلغ لقسم شرطة ثانٍ شبرا الخيمة من المدعو/محمد.س.أ- 43 سنه - سائق ، ومُقيم بدائرة القسم بقيام مجهولين بإختطاف نجله ، وقرر بأنه حال تواجده بمسكنه حضر إليه زميل نجله بالمدرسة (طالب بالصف الثانى الإعدادى - سن 12) ، وأبلغه بقيام نجله (نور - سن12) بمغادرة المدرسة قبل إنتهاء اليوم الدراسى ، وعند خروجه شاهده متوقف بالجانب الآخر من الطريق وفوجئ بمجهولين يستقلون مركبة "توك توك" توقفوا بجواره وإختطفوه وإنصرفوا.



تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالقليوبية لكشف ملابسات وظروف الواقعة .



أسفرت جهوده عن عدم صحة الواقعة وبإعادة مناقشة زميل الطفل المتغيب عدل عن أقواله ، وأفاد بأنه والمذكور تركا المدرسة قبل إنتهاء اليوم الدراسى وتوجها لمنطقة أسفل كوبرى المظلات ، والنزول للاستحمام بترعة الإسماعيلية ولعدم إجادة صديقه السباحة جرفه التيار وغرق فتوجه لوالده وأخبره باختطافه خشية مساءلته/ ثم اصطحابه لمكان الواقعة وعُثر بإرشاده على ملابس وحذاء وحقيبة المدرسة الخاصة بالمذكور ، وأمكن الإستدلال على شاهدى رؤية للواقعة (المدعو/محمد.إ.م - 21 سنه والمدعو/ رضوان.ع.ع- 45 سنه - عاملين بناء بإحدى المشاريع المجاورة لمكان الواقعة) حيث قررا أنهما أثناء تواجدهما بعملهما فوجئا بالطفل المذكور يخرج من المياه مستغيثًا بهما لغرق صديقه ، وعدم تمكنهما من إنقاذه لعدم إجادتهما السباحة.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، وتكثف الأجهزة الأمنية جهود عمليات البحث عن جثمان الطفل .. بالتنسيق مع قوات الإنقاذ النهرى.

