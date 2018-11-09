تعرف على حكاية تابوت نادر في المتحف الكبير مصنوع من الرصاص..صور

كشفت شيماء محمود عمر نائب رئيس معمل ترميم الآثار غير عضوية "المعادن والنفائس والفخار" بالمتحف المصري الكبير، حكاية تابوت نادر تقوم بترميمه حاليا.



جاء ذلك أثناء جولة قامت بها كاميرا موقع صدي البلد في المتحف، وذلك بحضور د.نسرين خربوش رئيسة المعمل، وقالت لنا شيماء محمود أن التابوت النادر مصنوع كاملا من الرصاص وجاء من المخزن المتحفي في المنصورة.



وقالت: التابوت من الرصاص وينتمي للعصر اليوناني الروماني، وسر ندرته في أنه مصنوع من الرصاص وهو معدن صعب العمل عليه ولم يوجد مثيل له، وحتى الآن لم نعثر علي نقوش وحاليا جار تنظيفه وقد نعثر علي أية رسوم أو كتابات بعد انتهاء التنظيف.



وأوضحت أن التابوت مصنوع بطريقة الطرق في درجة حرارة الغرفة 325 درجة، وهو شئ نادر جدا ولم نستقبل مثله من قبل، والتابوت خال ولم تكن به أي مومياء، وربما كان يستخدمه العبيد لأن الرصاص مادة سامة لذلك كان لا يتعامل معه إلا العبيد.



وكشفت أنه ربما يكون قد دفن فيه أحد العبيد لأنه مستحيل أن يكون لملك خاصة أنه حتى الآن لا يحتوي علي أي نقوش أو كتابات وغطاء التابوت محطم لعدة أجزاء وقمنا بفحصها والتنظيف المياكانيكي لها وإستعدالها بأيدينا.



وأضافت: سنقوم بتجميعه وتوثيقه وإظهار شكله العام باستخدام برامج الأوتوكاد، وحللنا عينات من سطح التابوت ووجدنا عليه تكلسات طينية، بالإضافة إلي أنه مكسر ويحتاج لاستعدال ولم نجد فطريات ولا بكتيريا لأن مادة الرصاص مقاومة لها.