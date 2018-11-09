أنغام تتغلب على أحزانها بـ 4 حفلات في شهر نوفمبر

أعلنت الفنانة أنغام عن سلسلة حفلاتها التي تعود بها إلى جمهورها من جديد بعد التغلب على أحزان وفاة شقيقتها الفنانة الشابة غنوة محمد علي سليمان، التي رحلت عن عالمنا في 12 أكتوبر الماضي إثر حادث سير بالتجمع الخامس.



وكشفت أنغام عبر حسابها الشخصي على تويتر، عن إحيائها 4 حفلات في شهر نوفمبر، مقسمة إلى:

١٦ نوفمبر - ساقية الصاوي الجديدة (البروچ)

٢٢ نوفمبر - قاعة الكريستال بصلاح سالم مصر الجديدة

٢٩ نوفمبر - مسرح الماركى بالتجمع الخامس

٣٠ نوفمبر - قاعة التزلج الكويت مع الفنانة أصالة



ومن المقرر أن تقدم أنغام خلال الحفلات أغنيتين جديدتين من ألبومها الغنائى الجديد، والتى انتهت من تسجيلهما مؤخرا، وهما "أنادى عليك بإيه"، وأغنية رومانسية أخرى، لم تكشف عن اسمها ستكون مفاجأة للجمهور، وهى من كلمات الشاعر محمد القاياتى، وألحان حمزة.