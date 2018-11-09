أفراد عصابة يقتلون مراهقا أثناء تناوله الطعام .. فيديو

كشفت لقطات صادمة لحظة طعن طالب بعمر 15 عاما حتى الموت وهو يجلس خارج مطعم على بعد 100 ياردة من منزله، على يد عصابة إجرامية.



وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، تعرض جاي هيوز، المعروف لأصدقائه كـ جاي سيويل، لهجوم من قبل أربعة رجال خارج مطعم دجاج بيلينجهام، جنوب شرق لندن ، يوم الخميس الماضي.



يوضح الفيديو، الطالب وهو يقف خارج المطعم، حيث كان يتوجه إليه لتناول وجبة طعامه، قبل أن يطعن بأمعائه تعثر السكين بدخلها، وتسبب بإصابة قاتلة أدت إلى وفاة الطالب بعد ثلاث ساعة من نقله إلى المستشفى.



