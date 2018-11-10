ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

المجتمعات العمرانية توافق على تخصيص أراضى لإنشاء 695 مصنعا بأسوان وأخميم

السبت 10/نوفمبر/2018 - 01:00 ص
السباعي
السباعي
آمنة عبدالعظيم

قال المهندس طارق السباعى نائب وزير الإسكان للشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن مجلس إدارة الهيئة وافق فى آخر اجتماع له برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ووزير الإسكان، على إمكانية التخصيص المباشر للأراضي الصناعية بمدينتى أخميم وأسوان الجديدتين.

يأتى ذلك طبقًا للشروط الواردة فى قانون 59 لسنة 1979، وطبقًا للائحة العقارية بالهيئة، ويتم التسعير لمدن الصعيد طبقًا للتسعير الخاص بها، وطبقًا للقواعد المعمول بها فى الهيئة فى هذا الشأن.

حيث تم تقديم 75 طلبًا لجهاز مدينة أخميم الجديدة، لتخصيص قطع أراضٍ بالمنطقة الصناعية، و600 طلب لجهاز مدينة أسوان الجديدة، لإقامة ورش مختلفة بالمنطقة الصناعية، و20 طلبًا لإقامة مصانع.
loading...

ترشيحاتنا

فضيحة أمريكية في واقعة منع مراسل CNN من دخول البيت الأبيض

مدرب الترجي يجهش في البكاء ويوجه رسالة للجمهور التونسي

زكريا ناصف: جمهور الأهلي يعيش ليلة حزينة.. واللاعبون افتقدوا الروح

الحكم يرفض احتساب ركلة جزاء للترجي أمام الأهلي

إصابة قوية لنجم الأهلي في الدقائق الأولى أمام الترجي

جامعة قناة السويس تعلن عن وظائف خالية

رسائل نارية من وائل جمعة للأهلي عقب ضياع اللقب الإفريقي

فرج عامر يفتح النار على لاعبي الأهلي عقب ضياع اللقب الإفريقي

الترجي يتوج بطلا لدوري أبطال إفريقيا بثلاثية في الأهلي.. فيديو وصور

انتشار أمني مكثف بملعب مباراة الاهلي والترجي ..صور

رضوى الشربيني عن زواجها 13 مرة: أنا بتجوز لمدة ساعة فقط .. فيديو

رضوى الشربيني تكشف سبب الإيقاف المؤقت لبرنامج هي وبس.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فرحة لاعبي وجمهور الترجي بعد التتويج بلقب أبطال أفريقيا .. صور

عملي وأنيق.. 10 أفكار لاستخدام الأزرق في منزلك

تراجع أحمر وسيطرة تونسية على فعاليات 30 دقيقة بين الأهلي والترجي..صور

سيطرة حمراء وتعادل سلبي في أول 15 دقيقة بين الأهلي والترجي ..صور

المقاهي كاملة العدد مع انطلاق مباراة الاهلي والترجي..صور

فيديو

محمود محي الدين: إصلاح القطاع المالي حمى مصر من الأزمات المالية
محمود محي الدين: مصر من أكثر الدول إنفاقا على التعليم والصحة.. فيديو
عدلي القيعي يطالب الأهلي بالتحقيق في مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا
طفل لـ شيماء سيف: إنتي تخينة.. فيديو
عدلي القيعي: تم اغتيال الأهلي معنويا قبل المباراة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح قانون تأجير الشقق المفروشة بعقد مسبق من الشرطة؟

هل تؤيد مقترح قانون تأجير الشقق المفروشة بعقد مسبق من الشرطة؟