المجتمعات العمرانية توافق على تخصيص أراضى لإنشاء 695 مصنعا بأسوان وأخميم



قال المهندس طارق السباعى نائب وزير الإسكان للشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن مجلس إدارة الهيئة وافق فى آخر اجتماع له برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ووزير الإسكان، على إمكانية التخصيص المباشر للأراضي الصناعية بمدينتى أخميم وأسوان الجديدتين.



يأتى ذلك طبقًا للشروط الواردة فى قانون 59 لسنة 1979، وطبقًا للائحة العقارية بالهيئة، ويتم التسعير لمدن الصعيد طبقًا للتسعير الخاص بها، وطبقًا للقواعد المعمول بها فى الهيئة فى هذا الشأن.



حيث تم تقديم 75 طلبًا لجهاز مدينة أخميم الجديدة، لتخصيص قطع أراضٍ بالمنطقة الصناعية، و600 طلب لجهاز مدينة أسوان الجديدة، لإقامة ورش مختلفة بالمنطقة الصناعية، و20 طلبًا لإقامة مصانع.

