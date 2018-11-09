محافظ الشرقية يكلف مديرية الطرق بإعادة رصف الطرق ورد الشيء لأصله

كلف الدكتور "ممدوح غراب" محافظ الشرقية مدير مديرية الطرق بالشرقية بالبدء فورًا فى تنفيذ أعمال الرصف و رد ‏الشئ لأصله بطريق قرية الحلمية بمركز ومدينة أبو حماد بداية من كوبرى خزبك بك ‏بطول 400 مترًا والناتجة عن أعمال توصيل خطوط الصرف الصحى لأهالى ‏القرية وذلك للحد من التلوث البيئى وإنتشار الأمراض لخلق بيئة حضارية وتقديم ‏مستوى أعلى من الخدمات للمواطنين.‏



وأعطى المحافظ رئيس مركز ومدينة الزقازيق مهلة أسبوع للإنتهاء من رفع كافة ‏الإشغالات المتواجدة على طريق الزقازيق – أم الزين – ميت غمر ودراسة أماكن وضع ‏الحواجز الخرسانية المتواجدة على الطريق لتوفير سيولة مرورية لحركة السيارات , ‏مشددًا على إزالة الأكشاك المخالفة الموجودة على الطريق ورفع تراكمات القمامة ودهان ‏وتجميل مداخل المدينة لإظهار الشكل الحضارى للمدينة أمام المواطنين والزائرين.



كما ‏وجه المحافظ رئيس مركز ومدينة الزقازيق برفع كفاءة وصيانة محطة القطار المتواجدة ‏بقرية أم الزين لكى تليق باستقبال المواطنين وإزالة الأكشاك المخالفة المتواجدة على ‏حرم السكة الحديد بطريق الزقازيق – ميت غمر.‏



كما كلف المحافظ توجيهات لمدير مديرية الطرق بالشرقية بعمل المقايسة اللازمة لرصف ‏وإنارة طريق الزقازيق – الأحرار. لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.‏



وكلف المحافظ رئيس مركز ومدينة الزقازيق بحصر كافة أراضى أملاك الدولة ‏المتواجدة بنطاق مركز ومدينة الزقازيق والتأكد من مدى توافر الشروط والاشتراطات ‏اللازمة لإقامة محطات مياة فائقة الجودة لتمثل نقلة نوعية كبيرة فى قطاع مياة الشرب ‏لخدمة أهالى مركز ومدينة الزقازيق.