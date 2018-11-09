ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

محافظ الشرقية يكلف مديرية الطرق بإعادة رصف الطرق ورد الشيء لأصله

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 05:07 م
محافظ الشرقية يكلف
محافظ الشرقية يكلف مديرية الطرق بإعادة رصف الطرق
محمد الطحاوي
كلف الدكتور "ممدوح غراب" محافظ الشرقية مدير مديرية الطرق بالشرقية بالبدء فورًا فى تنفيذ أعمال الرصف و رد ‏الشئ لأصله بطريق قرية الحلمية بمركز ومدينة أبو حماد بداية من كوبرى خزبك بك ‏بطول 400 مترًا والناتجة عن أعمال توصيل خطوط الصرف الصحى لأهالى ‏القرية وذلك للحد من التلوث البيئى وإنتشار الأمراض لخلق بيئة حضارية وتقديم ‏مستوى أعلى من الخدمات للمواطنين.‏

وأعطى المحافظ رئيس مركز ومدينة الزقازيق مهلة أسبوع للإنتهاء من رفع كافة ‏الإشغالات المتواجدة على طريق الزقازيق – أم الزين – ميت غمر ودراسة أماكن وضع ‏الحواجز الخرسانية المتواجدة على الطريق لتوفير سيولة مرورية لحركة السيارات , ‏مشددًا على إزالة الأكشاك المخالفة الموجودة على الطريق ورفع تراكمات القمامة ودهان ‏وتجميل مداخل المدينة لإظهار الشكل الحضارى للمدينة أمام المواطنين والزائرين.

كما ‏وجه المحافظ رئيس مركز ومدينة الزقازيق برفع كفاءة وصيانة محطة القطار المتواجدة ‏بقرية أم الزين لكى تليق باستقبال المواطنين وإزالة الأكشاك المخالفة المتواجدة على ‏حرم السكة الحديد بطريق الزقازيق – ميت غمر.‏

كما كلف المحافظ توجيهات لمدير مديرية الطرق بالشرقية بعمل المقايسة اللازمة لرصف ‏وإنارة طريق الزقازيق – الأحرار. لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.‏

وكلف المحافظ رئيس مركز ومدينة الزقازيق بحصر كافة أراضى أملاك الدولة ‏المتواجدة بنطاق مركز ومدينة الزقازيق والتأكد من مدى توافر الشروط والاشتراطات ‏اللازمة لإقامة محطات مياة فائقة الجودة لتمثل نقلة نوعية كبيرة فى قطاع مياة الشرب ‏لخدمة أهالى مركز ومدينة الزقازيق.
loading...

ترشيحاتنا

هاكرز الترجى يخترق الموقع الرسمى للنادى الأهلى للمرة الثانية فى 24 ساعة

بعد قليل أبوالعينين يتسلم جائزة نوبل المتوسطي

متحدث الخارجية السابق يقدم أوراق اعتماده سفيرا لمصر في كندا

دعاء مؤثر من خالد مرتجي قبل مواجهة الأهلي والترجي بنهائي أبطال أفريقيا

خطيب الحرم المكي: البلاء موكل بما ينطق به لسانك.. فيديو

وزير الشباب يرافق جماهير الأهلي على الطائرة المتجهة إلى تونس..فيديو وصور

إلغاء تصوير مشاهد من فيلم زنزانة 7 حفاظا على السياحة

18 عاما من العلاقات السرية بين إسرائيل ودولة عربية

ترامب يصدق على قرار منع المهاجرين من تقديم طلبات لجوء

دولة عربية تدعو إسرائيل رسميا لزيارتها

القبض على 5 أشخاص يبيعون تذاكر مباراة الأهلي والترجي بالسوق السوداء

مفاجأة مدوية تذهل السلطات البرازيلية بشأن حساب رونالدينهو البنكي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على حكاية تابوت نادر في المتحف الكبير مصنوع من الرصاص..صور

أمطار غزيرة تضرب مطروح والساحل الشمالي.. صور

جماهير الأهلي تصل تونس لمؤازرة الفريق قبل مواجهة الترجي.. صور

سعر غير متوقع لإطلالة جيجى حديد الكاجوال.. صور

تشييع جثمان الإعلامية نادية صالح من مسجد مصطفى محمود .. صور

فيديو

مواطنون عن نهائي أفريقيا: الأهلى بمن حضر وهنروح كأس العالم .. فيديو
أنشطة بحرية وبرية وجوية مكثفة للقوات العربية المشاركة فى تدريبات درع العرب 1.. فيديو
رقصات الـ لا بيرل تأخذك إلى عالم آخر.. فيديو
أهداف الاهلى والترجي على مدار التاريخ.. فيديو
محامي: قانون النائب محمد فؤاد للأحوال الشخصية على مقاس الرجالة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من يفوز ببطولة أفريقيا ؟

من يفوز ببطولة أفريقيا ؟