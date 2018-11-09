محافظ الشرقية يكلف مديرية الطرق بإعادة رصف الطرق ورد الشيء لأصله

كلف الدكتور "ممدوح غراب" محافظ الشرقية مدير مديرية الطرق بالشرقية بالبدء فورًا فى تنفيذ أعمال الرصف و رد الشئ لأصله بطريق قرية الحلمية بمركز ومدينة أبو حماد بداية من كوبرى خزبك بك بطول 400 مترًا والناتجة عن أعمال توصيل خطوط الصرف الصحى لأهالى القرية وذلك للحد من التلوث البيئى وإنتشار الأمراض لخلق بيئة حضارية وتقديم مستوى أعلى من الخدمات للمواطنين.
وأعطى المحافظ رئيس مركز ومدينة الزقازيق مهلة أسبوع للإنتهاء من رفع كافة الإشغالات المتواجدة على طريق الزقازيق – أم الزين – ميت غمر ودراسة أماكن وضع الحواجز الخرسانية المتواجدة على الطريق لتوفير سيولة مرورية لحركة السيارات , مشددًا على إزالة الأكشاك المخالفة الموجودة على الطريق ورفع تراكمات القمامة ودهان وتجميل مداخل المدينة لإظهار الشكل الحضارى للمدينة أمام المواطنين والزائرين.
كما وجه المحافظ رئيس مركز ومدينة الزقازيق برفع كفاءة وصيانة محطة القطار المتواجدة بقرية أم الزين لكى تليق باستقبال المواطنين وإزالة الأكشاك المخالفة المتواجدة على حرم السكة الحديد بطريق الزقازيق – ميت غمر.
كما كلف المحافظ توجيهات لمدير مديرية الطرق بالشرقية بعمل المقايسة اللازمة لرصف وإنارة طريق الزقازيق – الأحرار. لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
وكلف المحافظ رئيس مركز ومدينة الزقازيق بحصر كافة أراضى أملاك الدولة المتواجدة بنطاق مركز ومدينة الزقازيق والتأكد من مدى توافر الشروط والاشتراطات اللازمة لإقامة محطات مياة فائقة الجودة لتمثل نقلة نوعية كبيرة فى قطاع مياة الشرب لخدمة أهالى مركز ومدينة الزقازيق.
وأعطى المحافظ رئيس مركز ومدينة الزقازيق مهلة أسبوع للإنتهاء من رفع كافة الإشغالات المتواجدة على طريق الزقازيق – أم الزين – ميت غمر ودراسة أماكن وضع الحواجز الخرسانية المتواجدة على الطريق لتوفير سيولة مرورية لحركة السيارات , مشددًا على إزالة الأكشاك المخالفة الموجودة على الطريق ورفع تراكمات القمامة ودهان وتجميل مداخل المدينة لإظهار الشكل الحضارى للمدينة أمام المواطنين والزائرين.
كما وجه المحافظ رئيس مركز ومدينة الزقازيق برفع كفاءة وصيانة محطة القطار المتواجدة بقرية أم الزين لكى تليق باستقبال المواطنين وإزالة الأكشاك المخالفة المتواجدة على حرم السكة الحديد بطريق الزقازيق – ميت غمر.
كما كلف المحافظ توجيهات لمدير مديرية الطرق بالشرقية بعمل المقايسة اللازمة لرصف وإنارة طريق الزقازيق – الأحرار. لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
وكلف المحافظ رئيس مركز ومدينة الزقازيق بحصر كافة أراضى أملاك الدولة المتواجدة بنطاق مركز ومدينة الزقازيق والتأكد من مدى توافر الشروط والاشتراطات اللازمة لإقامة محطات مياة فائقة الجودة لتمثل نقلة نوعية كبيرة فى قطاع مياة الشرب لخدمة أهالى مركز ومدينة الزقازيق.