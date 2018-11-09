بدء تنفيذ مشروع الظهير الزراعي بالبرابخ في الوادي الجديد..صور

أعلن المهندس عمار منصور رئيس الوحدة المحلية لقري اولاد عبدالله التابعة لمركز بلاط بالوادي الجديد، عن الانتهاء من عمل الطريق الرئيسى المؤدى إلى موقع البئر الخاص بمشروع الظهير الزراعى بقرية اولاد عبدالله والذي تنفذه جمعية تنمية البرابخ الغربية تمهيدا لدخول ماكينة الحفر للبدء في حفر البئر.



وأضاف منصور, أن مشروع الظهير الزراعي بمنطقة البرابخ يهدف إلى توفير 40 فرصة عمل للشباب بواقع 5 أفدنة لكل شاب فضلا عن توفير حوالي 50 فرصة عمل غير مباشرة.



وأكدت مها عبد العزيز منسق المشروع والمتحدث الإعلامي لجمعية البرابخ, أنه تم تجهيز الموقع بالكامل وسيتم وصول ماكينة الحفر إلى موقع المشروع غدًا السبت, مشيرة إلى أن مجلس إدارة الجمعية يسعى حاليا في التجهيز والاعداد لتوفير مصدر الطاقة واستصلاح الأراضي الخاصة بالمشروع.

