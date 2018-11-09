إنقاذ فتاتين من الخطف والاغتصاب بحيلة ذكية

استطاع أب وابنه أن ينقذا فتاتين صغيرتين من جريمة خطف واغتصاب مؤكدة على يد رجل داخل أحد المتنزهات.



واكتشف الأب الشجاع والذي يدعى فيبر ماكدونالد 49 عامًا، وابنه البالغ 18 عامًا، أن هناك رجلا يتحدث إلى طفلتين في حديقة هالجلين في فالكيرك" ويحاول أن يجذبهما معه لخطفهما، بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



فيما قرر الأب والابن أن ينقذا الفتاتين، فتوجها إلى الرجل وقاما بتقييده وأبلغا الشرطة، بينما قام الابن باصطحاب الفتاتين وإيصالهما إلى بر الأمان، وعندما جاءت الشرطة تبين أنه كان بحوزته منوم ومواد مخدرة.



وقال الأب المنقذ: 'كان يسألهما أسئلة غريبة وطلب منهما أن يلحقا به، فركضت وصرخت على ابني براندون، وتوجهنا إليهم وسألنا الفتاتين إذا كانا يعرفانه وقالتا إنهما لا يعرفاه، فوضعناه على الأرض حتى جاءت الشرطة".



وأوضحت التحقيقات أن الخاطف يدعى جون برمنجهام 52 سنة، كان لديه إدانة بالاعتداء جنسيا على فتاة في الحادية عشرة من عمرها، لتوجه له الشرطة تهمة بمحاولة اختطاف الفتيات.



بينما تم تكريم الأب ماكدونالد وابنه على تصرفهما في حفل جوائز الشرطة الاسكتلندية للشجاعة والجدارة في تويلالان.

