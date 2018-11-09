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محافظات

تخصيص أرض لإقامة مبنى للتأمينات الاجتماعية بصان الحجر بالشرقية

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 05:12 م
تخصيص أرض لإقامة
تخصيص أرض لإقامة مبنى للتأمينات الاجتماعية بصان الحجر بالشر
محمد الطحاوي
أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء على تخصيص قطعة أرض من الأراضي المملوكة للدولة بمساحة (٣٠٠م٢ ) بجوار وحدة مطافي صان الحجر بمركز صان الحجر لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

وذلك لإقامة مبنى للتأمينات الإجتماعية عليها لخدمة أهالي المنطقة مشيرًا إلى أن الموافقة جاءت بعد الإطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته وعلى طلب محافظة الشرقية .

وأوضح المحافظ أن الموافقة تأتي في إطار توفير الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروعات ذات النفع العام لخدمة أبناء المحافظة مشددًا على سرعة إنهاء اجراءات الملكية لصالح الجهات الطالبة وفقا للقواعد والقوانين المنظمة لذلك .

وأعرب المحافظ عن شكره وتقديره لقرار مجلس الوزراء بتخصيص قطعة أرض أملاك دولة لإقامة مشروعات ذات نفع عام لتعود بالنفع و الفائدة على أبناء المحافظة.
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