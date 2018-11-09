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تلميذة تصمم باور بانك بدون كهرباء: بابا بيتأخر برة وتليفونه بيفصل

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 05:35 م
مصممة باور بانك دون
مصممة باور بانك دون كهرباء
عمرو ممدوح
قالت نجار رجب، مصممة "باور بانك"، والطالبة بالصف السادس الإبتدائي، إن ابتكارها عبارة عن باور بانك يعمل بدون كهرباء، مشيرة إلى أنه قادر على شحن الهواتف لمدة 3 أشهر، بدون كهرباء.

وأضافت رجب، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن ابتكارها، والذي تشارك به في معرض القاهرة الدولي للابتكار، تم تصميمه باستخدام البوردة الخاصة بشاحن السيارة، وبطارية 9 فولت، مشيرة إلى أنها صممت "زر" للتحكم في تشغيل وإغلاق الجهاز.

وأوضحت مصممة الـ"باور بانك" أنها تعمل على تطوير ابتكارها، من خلال تحويله ليعمل بالطاقة الشمسية، إلى جانب بطارية تعمل في غياب ضوء الشمس، ليصبح قادر على العمل مدى الحياة بدون حاجة للكهرباء.

وكشفت الطالبة بالصف السادس الابتدائي، أن سبب تصميم ابتكارها، هو تأخر والدها خارج المنزل، ولا تستطيع الاطمئنان عليه، بسبب فراغ بطارية الهاتف والباور بانك الخاص به، قائلة: "بابا بيتأخر برة البيت كتير، ومابعرش اطمن عليه، لأن تليفونه والباور بانك بيفصلوا"، فابتكرت هذا الجهاز الذي يعمل بدون كهرباء.

تلميذة تصمم باور بانك بدون كهرباء: بابا بيتأخر برة وتليفونه بيفصل
تلميذة تصمم باور بانك بدون كهرباء: بابا بيتأخر برة وتليفونه بيفصل
تلميذة تصمم باور بانك بدون كهرباء: بابا بيتأخر برة وتليفونه بيفصل
تلميذة تصمم باور بانك بدون كهرباء: بابا بيتأخر برة وتليفونه بيفصل
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