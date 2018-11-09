ترامب يصدق على قرار منع المهاجرين من تقديم طلبات لجوء

نقلت وكالة "سبوتنيك" عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعلانه عن توقيعه وثيقة يمنع من خلالها المهاجرين غير الشرعيين من طلب اللجوء في الولايات المتحدة الأمريكية.



وفي مؤتمر صحفي موسع عقده أول أمس، وصف ترامب قوافل الهجرة إلى بلاده بأنها "بمثابة غزو" مشيرا إلى أنه يريد من المهاجرين فقط أن يأتوا بطريقة شرعية.



وأكد ترامب أن بلاده ستواصل بناء الجدار على الحدود الجنوبية لمنع تدفق المهاجرين غير الشرعيين، وقال "سنواصل عملية بناء الجدار ونسعى إلى توفير التمويل اللازم، وأتمنى أن يتعاون الديمقراطيون في هذا الملف". وخلال وصفه قوافل الهجرة بأنها "بمثابة غزو"، أوضح الرئيس الأمريكي "أريد فقط أن يأتوا بطريقة شرعية".



وفي وقت سابق قال الرئيس الأمريكي إن بلاده سترسل ما بين 10 إلى 15 ألف جندي إلى الحدود مع المكسيك، في محاولة لمنع تدفق المهاجرين من أمريكا الوسطى إلى الولايات المتحدة.