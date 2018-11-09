إصابة شرطيين في حادث سير لموكب رئيسي وزراء بريطانيا وبلجيكا

تعرض موكب رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، لحادث سير في بلجيكا مما أدى لإصابة شرطيين.



وبحسب صحيفة "دايلي اكسبرس" البريطانية، فإن رئيس وزراء بلجيكا تشارلز ميشيل، كان أيضا في الموكب الذي تعرض للحادث.



وأوضحت أن الحادث وقع على طريق سريع بينما كان رئيسي وزراء بريطانيا وبلجيكا عائدان من أحد المواقع في منطقة مونس.



وأشارت إلى تصادم سيارة بالدراجات النارية لشرطيين ما أدى لسقوطهما وإصابتهما، مضيفة أن رئيسي وزراء البلدين في أمان.