التضامن: استمرار انتظام صرف معاشات نوفمبر

واصلت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى متابعة انتظام عمليات صرف معاشات شهر نوفمبر حتى اليوم الثامن من الشهر، حيث اطمأنت الوزيرة إلى سير عملية صرف المعاشات بيسر وبدون شكوى بجميع منافذ الصرف وماكينات الصراف الآلى التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصندوقيها، وكذلك فى البنوك التى تبدأ عمليات الصرف فيها يوم السبت القادم.



أعلنت اللجنة المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومى والعام والخاص التي تتابع عمليات الصرف على مدار اليوم، أن إجمالي عدد الحالات التي قامت بالصرف حتى نهاية أمس قد بلغت 4 ونص مليون عملية صرف بقيمة إجمالية قاربت الستة مليار جنيه، حيث بلغ عدد الذين صرفوا معاشاتهم عبر ماكينات ATM 1.455 مليون حالة صرف بقيمة إجمالية مليار و 682 مليون جنيه، بالإضافة إلى مليون و194 ألف حالة صرف قاموا بصرف معاشاتهم من خلال مكاتب البريد بقيمة إجمالية 3 مليارات و 265 مليون جنيها فى حين بلغ عدد الذين صرفوا معاشاتهم عبر منافذ صندوقى الهيئة 670 ألف حالة صرف بقيمة إجمالية بلغت مليار و 49 مليون جنيه.



كانت والى قد أصدرت تعليماتها بمتابعة سير عمليات صرف المعاشات والعمل على حل اى شكوى من أصحاب المعاشات والقائمين بالصرف .

