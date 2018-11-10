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ديني

هل يغفر الله الذنوب للعبد التائب.. أمين الفتوى يجيب

السبت 10/نوفمبر/2018 - 04:01 ص
صدى البلد
القسم الديني
قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الله يغفر الذنوب للعبد المخلص التائب وإن عظمت ذنوبه .

وأضاف "عويضة" خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع على فضائية "الناس"، في إجابته عن سؤال مضمونة "هل يغفر الله الذنوب للعبد التائب ؟ "، أن الله سبحانه وتعالى إذا فتح باب التوبة للعبد الصالح، فأن الذي بينه وبين عبده قد صفا .

وحذر أمين الفتوى من اليأس والقنوط من رحمة الله عز وجل، لافتا إلى أنه إذا كان الذنب عظيم فعفو الله أعظم .
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