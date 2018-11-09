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محافظات

محافظ الأقصر يزور مارجرجس بالرزيقات.. صور

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 05:25 م
محافظ الأقصر يزور
محافظ الأقصر يزور مارجرجس بالرزيقات
شمس يونس
زار المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر ، دير الشهيد مارجرجس بالرزيقات بمدينة ارمنت بالأقصر، بمناسبة بدء موسم الاحتفال بمولد مارجرجس الذي يحل في شهر نوفمبر كل عام .

كان في استقبال المحافظ أعضاء اللجنة الباباوية المشرفة على الاحتفال بموسم الدير.

يذكر أن موسم الاحتفال بعيد الشهيد مارجرجس الروماني بديره بالرزيقات، يتوافد عليه أكثر من مليون زائر، تقدم لهم خدمات روحية عبارة عن قداس يومي ومجموعات التربية الكنسية لجميع المراحل للزوار والمقيمين بالدير .
محافظ الأقصر يزور مارجرجس بالرزيقات.. صور
محافظ الأقصر يزور مارجرجس بالرزيقات.. صور
محافظ الأقصر يزور مارجرجس بالرزيقات.. صور
محافظ الأقصر يزور مارجرجس بالرزيقات.. صور
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