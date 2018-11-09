تحذيرات من تدخل الأصدقاء فى الحياة الزوجية

قالت الدكتور أشجان نبيل، استشاري شئون أسرية وتطوير المجتمع، إن تدخل الأصدقاء والأقارب في العلاقة الأسرية بين الزوجين يزيد من احتقان المشاكل بينهم خاصة الصديقة المقربة، نظرا لعرض الزوجة أغلب مشاكل المنزل.



أوضحت نبيل خلال لقاء تليفزيوني مع برنامج "3 ستات" المذاع علي فضائية صدي البلد، أن حديث السيدات مع صديقتها المقربة عن حياتها الأسرية السعيدة قد يتسبب في نوع من الغيرة، حيث تقوم بعض الصديقات المقربات ينصحها بإرشادات خاطئة قد تسبب في هدم حياتها الأسرية والزوجية.



أشارت نبيل، إلى أن الخطأ يبدأ من الزوجة التي تقوم بعرض جميع أسرار ومشاكل أسرتها لصديقتها، مؤكدا أن هناك العديد من حالات الخيانة الزوجية التي تبدأ بتباهي الزوجة بحياتها الأسرية والزوجية السعيدة.