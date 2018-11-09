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محافظات

محافظ الأقصر يستقبل وفدا فرنسيا.. صور

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 05:37 م
محافظ الأقصر يستقبل
محافظ الأقصر يستقبل وفد فرنسي
شمس يونس
التقى المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر بوفد سياحي فرنسي تابع للجمعية الفرنسية المصرية لحقوق الإنسان والذي يزور مصر كأول مجموعة فرنسية تزور مسار العائلة المقدسة.

وبحث محافظ الأقصر مع الوفد برامج زيارتهم ودعاهم للاستمتاع بزيارة آثار الأقصر والعودة لزيارة مصر مرة أخرى .

وأشاد الوفد بما لمسوه من أمن وأمان وترحيب من المصريين ، مؤكدين أنهم شعروا بالراحة والأمان خلال رحلتهم التي قاموا خلالها بزيارة العديد من المواقع الأثرية السياحية والمزارات الدينية.
محافظ الأقصر يستقبل وفدا فرنسيا.. صور
محافظ الأقصر يستقبل وفدا فرنسيا.. صور
محافظ الأقصر يستقبل وفدا فرنسيا.. صور
محافظ الأقصر يستقبل وفدا فرنسيا.. صور
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