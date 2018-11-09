حجازي يتابع آليات تفعيل تبادل المعلمين بين الأزهر الشريف والتعليم لسد العجز

عقد الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم اجتماعًا مع مديرى الإدارات التعليمية وموجهى عموم المواد الدراسية المختلفة على مستوى جميع المحافظات؛ فى إطار بروتوكول التعاون بين الوزارة والأزهر الشريف، لمناقشة آليات تنفيذ سد العجز فى المدرسين لدى الطرفين، بحضور نادية عبد الله مدير عام الإدارة العامة للتنسيق، ومحمد صديق مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات.



وأكد حجازى فى بداية الاجتماع على أن التبادل بين معلمى الوزارة والأزهر الشريف له تأثير كبير على حسن سير العملية التعليمية، موجهًا بضرورة الالتزام بالقواعد المنظمة لذلك التبادل يما يتناسب مع احتياجات كل طرف، مضيفًا أن الأساس هو حصر الزيادة والعجز على أرض الواقع ثم إعداد خطة للتبادل وتغطية العجز فى المعلمين فى جميع التخصصات، وذلك من خلال الإدارة العامة للتنسيق والإدارة العامة لنظم المعلومات المنوطة بجمع كافة البيانات الخاصة بالمعلمين.



كما شدد حجازى على أن المعلم التابع للأزهر الشريف الذى لم يستكمل نصابه من الحصص، وسيقوم باستكمال نصابه فى إحدى المدارس التابعة للوزارة يجب أن يكون من خلال موافقة رسمية من المنطقة الأزهرية التابع لها، بالإضافة إلى موافقة الإدارة التعليمية التابعة للوزارة وكذلك بالنسبة للمعلم التابع للوزارة.



جدير بالذكر، أن بروتوكول التعاون الذى قام بتوقيعه الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى مع فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، يهدف إلى التعاون فى العديد من المجالات منها: سد العجز فى المعلمين، توفير أماكن مناسبة لتلقى المناهج الدراسية من خلال مساحات المبانى المتوفرة لدى الطرفين، وذلك للمساهمة فى تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة.