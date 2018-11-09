ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

الجيش السوري يقتل 5 إرهابيين بريف حماة الشمالي

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 06:55 م
الجيش السوري
الجيش السوري
أ ش أ
قتل 5 عناصر إرهابية وأصيب آخرون اليوم الجمعة إثر كمين محكم للجيش السوري على محور الزلاقيات بريف حماة الشمالي.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أنه ردًا على اعتداءات التنظيمات الإرهابية المنتشرة في مزارع الدحروج جنوب غرب بلدة اللطامنة على نقطة عسكرية على محور الزلاقيات بالأسلحة الثقيلة، نفذ الجيش السوري كمينًا محكمًا لعدد من إرهابيي ما يسمي " كتائب العزة"، أسفر عن مقتل 5 إرهابيين، وإيقاع عدد من المصابين وتدمير ما بحوزتهم من الأسلحة والذخائر.

يذكر أن وحدات من الجيش السوري تصدت أول أمس لمحاولة تسلل مجموعات إرهابية تجاه النقاط العسكرية المتمركزة في محيط بلدة المصاصنة بالريف الشمالي لحماة، وكبدتهم خسائر في العتاد والأفراد.
loading...

ترشيحاتنا

المذيع الآلي يهدد الإعلاميين.. أول نشرة بتقديم روبوت..فيديو

الأمطار الغزيرة تغرق مناطق متفرقة من الإسكندرية.. صور

سمير كمونة يوجه نصيحة للاعبين قبل لقاء الترجي

رسالة مؤثرة من جيلبرتو للأهلي قبل مواجهة رادس الليلة

إصابة 3 أشخاص وتحطم سيارتين في سقوط شرفة منزل بالإسكندرية

تعرف على أكبر مطعم عائم في العالم استضاف العديد من المشاهير.. فيديو

تحرك سعودي بعد مفاجأة بشأن احتمال تورط قطر وتركيا بمقتل خاشقجي

وزير الأوقاف يكشف عن آيتين قرآنيتين بكى رسول الله عند تلاوتهما

بعد تلقيها خبر مقتل ابنتها.. صراخ هستيري لنائبة داخل البرلمان المكسيكي.. فيديو

وزير الزراعة: زيادة سعر طن التمر من 400 دولار إلى ألف دولار للتصدير

مفاجأة من الزمالك لجماهير الأهلي قبل مباراة الترجي

التعليم تكشف ما تم إنجازه لصالح الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو بتحبي السيمونى .. 10 أفكار لإضافته فى منزلك.. صور

الأمطار الغزيرة تغرق مناطق متفرقة من الإسكندرية.. صور

تعرف على حكاية تابوت نادر في المتحف الكبير مصنوع من الرصاص..صور

أمطار غزيرة تضرب مطروح والساحل الشمالي.. صور

جماهير الأهلي تصل تونس لمؤازرة الفريق قبل مواجهة الترجي.. صور

فيديو

آمنة نصير: الإسلام لم يحرم النقاب أو يفرضه .. فيديو
عالم أزهري: وجه المرأة وكفاها ليسا بـ عورة وفقا لجمهور العلماء.. فيديو
الشماريخ تستقبل الأهلي في شوارع رادس قبل مواجهة الترجي .. فيديو
الأرصاد تعلن موعد انحسار الأمطار وتوجه تحذيرا للمواطنين.. فيديو
رسالة مؤثرة من جيلبرتو للأهلي قبل مواجهة رادس الليلة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح قانون تأجير الشقق المفروشة بعقد مسبق من الشرطة؟

هل تؤيد مقترح قانون تأجير الشقق المفروشة بعقد مسبق من الشرطة؟