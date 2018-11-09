روسيا تسلم طائرة برمائية إلى الصين بدءا من العام المقبل

أكد رئيس شركة "برييف" للطائرات "يوري جرودينين" اليوم الجمعة أن روسيا ستبدأ تسليم طائرة برمائية من طراز بي - 200 إلى الصين العام المقبل.



وقال جرودينين -في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية أوردته في نسختها الإنجليزية على هامش "معرض الجو الصيني 2018" في تشوهاى- "قمنا بتحديث هذا المشروع في هذا المعرض، ونخطط هذا العام للبدء في تصنيع الطائرة للعملاء، وسنحاول بدء عمليات التسليم في عام 2019".



يشار إلى أن شركة برييف للطائرات وشركة صينية قد وقعتا في عام 2016 عقدًا بشأن تسليم طائرتين من طراز بي-200... وقال جودينين في وقت لاحق إن إنتاج بي-200 يمكن أن يكون محليًا في الصين.



وتستخدم هذه الطائرات للطوارئ حاليًا من قبل وزارة الطوارئ الروسية في عمليات إطفاء الحرائق، والقيام بدوريات، وعمليات البحث والإنقاذ... ويمكن للطائرة حمل 12 ألف لتر من المياه، كما أنها قادرة على نقل 42 طنًا من البضائع.