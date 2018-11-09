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اقتصاد

جمارك برج العرب تحبط محاولة تهريب عملات أجنبية للكويت وإيطاليا

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 05:37 م
المضبوطات
المضبوطات
محمد يحيي
أحبطت جمارك مطار برج العرب الدولي برئاسة محمود فرغلي؛ محاولتين لتهريب 13 ألف دولار و82.9 ألف جنيه داخل أمتعة شخصية لراكب كويتي قادم من الكويت علي الرحلة MS 619، بالاضافة إلي عملتين معدنيتين من فئة 20 و 10قروش يعود تاريخها للسلطنة المصري في عهد السلطان حسين كامل كانت مع راكب علي الرحلة 811 المتجهة لمدينة ميلانو الايطالية.

تم تشكيل لجنة من برئاسة مستور أبو تلات رئيس القسم وعضوية كلا من (خالد عبد العزيز، رفيده بيومى،محمد صلاح، محمد عبد الأخر،وليد عبد الرحمن ، سعد عبادى، شبل السعيد، السيد رزق، عادل متولى،أحمد السيد،مجدى عباس، أحمد البنا)، وتحرير محضرين بالواقعة بعد اخطار عبدالناصر عزيز الدين، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الموانىء الجوية لإتخاذ الإجراءات اللازمة.


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